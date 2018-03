Günter Peters erinnert sich

Elke Roschmann (im Bild) und Ursula Philipp lasen im Schloss aus den Jugenderinnerungen von Günter Peters (im Hintergrund gleich dreimal zu sehen).Foto: Mirko Kolodziej

Hoyerswerda. Im Hotel „Schwarzer Bär“ am Markt traf sich das städtische Bürgertum, in der „Weintraube“ an der Grünstraße die Arbeiter und die „Post“ vermietete Kähne, in denen man bis zur Nardter „Wassenburg“ gondeln konnte, um dort Eierkuchen zu essen, die hier Plinse heißen.

So ging es zu vor rund 100 Jahren in Hoyerswerda und dank der Mitarbeiter des Stadtmuseums, die Günter Peters 1981 baten, die Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend in Hoyerswerda aufzuschreiben, gibt es Schilderungen aus jener Zeit in den Worten des Museumsdirektors und Zoobegründers (1907 bis 1987).

Gesellschaft für Heimatkunde und Stadtmuseum luden in dieser Woche ins Schloss ein, um den von Peters vor nunmehr fast 40 Jahren aufgesetzten Text vorzustellen. Das Interesse war groß. Gleich zweimal füllte sich der Saal, den Peters in seiner Zeit als Museumsdirektor (1952 bis 1975) von den eingebauten Gefängniszellen befreit und so das imposante Kreuzgewölbe wieder freigelegt hatte. „Lesecafé“ hieß die Veranstaltung aus Anlass des 750-Jahr-Jubiläums der Stadt und so gab es nicht nur die von Elke Roschmann und Ursula Philipp verlesenen Erinnerungen, sondern auch Kaffee und Kuchen. Die Wände hatten die Museumsmitarbeiter mit Fotos geschmückt, die Peters zeigen – mal auf einem schnittigen Motorrad, mal mit seiner Ehefrau Ilse, mit der er ein Häuschen an der Goethestraße bewohnte.

Die Erinnerungen beginnen mit Dörrgemüse und Klippfisch aus der Volksküche, die man zur Zeit des Ersten Weltkriegs in der Schule an der Schulstraße eingerichtet hatte, um sich jedoch recht schnell einem Thema zuzuwenden, das die Museumsmitarbeiter 1981 beim ersten Lesen überraschte. „Wir haben ihn nie auch nur mit einem Glas Alkohol gesehen“, erinnert sich Elke Roschmann. Und doch ist die Beschreibung der Hoyerswerdaer Gaststätten- und Hotellerie-Landschaft wohl lückenlos. Das ist beachtlich, denn obwohl die Stadt zu jener Zeit nicht einmal 7 000 Einwohner hatte, entsann sich Peters an sage und schreibe fast dreißig Etablissements vom „Goldenen Stern“ an der Senftenberger Straße mit seinen regelmäßigen Viehmärkten bis hin zum heute noch existierenden „Adler“, auf dessen Gelände sportliche Hoyerswerdaer dazumal Tennis spielen konnten.

Am Ende seines Textes versuchte Peters, noch mit einer Legende aufzuräumen, die trotz aller Bemühungen bis heute nicht totzukriegen ist: Ein unterirdischer Geheimgang von und zum Schloss – außerhalb jeder Frage, wenn man bedenke, wie hoch das Grundwasser stand und wie oft die Elsterarme über die Ufer traten. Und tatsächlich: Bisher wurde nichts gefunden.

