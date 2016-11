Günter Holtschke wiedergewählt In Quitzdorf am See wird der bisherige Bürgermeister für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt.

Günter Holtschke (CDU) bleibt Bürgermeister in Quitzdorf am See. Der 65-Jährige bekamt 98 Prozent der abgegeben Stimmen

Mit einer Überraschung bei der Bürgermeisterwahl für das höchste Amt in Quitzdorf am See war am Sonntag nicht zu rechnen. Es gab nur einen Kandidaten: Günter Holtschke. Er hat für die CDU kandidiert. 1 087 Einwohner aus Horscha, Petershain, Kollm, Sproitz und Steinölsa waren wahlberechtigt, 436 gaben ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 40,1 Prozent. 391 Stimmen entfielen auf Günter Holtschke, das sind 98 Prozent, acht Stimmen auf sechs weitere Personen. 37 Stimmzettel wurden für ungültig erklärt, informiert Dirk Beck als Vorsitzender des Wahlausschusses. Bei etwa der Hälfte davon waren die vorgeschlagenen Namen nicht eindeutig zuzuordnen.

