Günstige Weihnachtsmänner gibt’s in Dresden

Ob der Weihnachtsmann oder das Christkind die Geschenke bringt, darüber lässt sich streiten. Wenn es darum geht, einen Darsteller für den Heiligabend zu mieten sind jedenfalls die Weihnachtsmänner die Gewinner. In Dresden können die rotgewandeten, weißbärtigen Männer vergleichsweise günstig gemietet werden. Laut einer Analyse der Webseite Gutscheinsammler.de sind nur in Bielefeld und Leipzig preiswertere Geschenkeüberbringer unterwegs. Demnach beträgt der Durchschnittspreis in Dresden 43,33 Euro. Am günstigsten sind Weihnachtsmänner mit 42 Euro in Bielefeld, am teuersten in Düsseldorf mit 86,50 Euro. Es gibt verschiedene Portale, die Weihnachtsmänner und auch -engel „verleihen“. Für den Durchschnittspreis ist ein etwa 20-minütiger Besuch am Heiligabend drin. Engel zur Bescherung sind übrigens teilweise günstiger, da weniger gefragt. (SZ/rom)

