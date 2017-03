Guck mal, wer da gräbt Noch bis Ostern graben die Archäologen an der künftigen Straßenbaustelle der S 91. Und sie haben sogar schon viel gefunden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dr. Michael Strobel vom Landesamt für Archäologie zeigt an der Staatsstraße zwischen Folbern und Kalkreuth einer Besucherin die Ausgrabungsstellen. © Klaus-Dieter Brühl Dr. Michael Strobel vom Landesamt für Archäologie zeigt an der Staatsstraße zwischen Folbern und Kalkreuth einer Besucherin die Ausgrabungsstellen.

Dies war mal eine Tasse: für die Bronzezeit-Menschen lange vor der Zeitenwende.

Was buddeln die denn da entlang der Straße? Das fragt sich sicher so mancher Autofahrer, wenn schon früh um sieben die Männer mit der Schaufel anrücken. Archäologen tun auf 500 Meter entlang der Straße ihr Werk. Bevor der Um- und Ausbau der Staatsstraße nach Radeburg beginnt, dürfen sie nach dunklen Flecken suchen. Denn das ist es, was sie an diesem Fünf-Millionen-Bauprojekt interessiert.

Während also die Brückenbauer an der Paulsmühle noch bis Ende Mai beschäftigt sind, und die Ausschreibungen für den Straßenbau und die zweite Brücke in den nächsten Wochen erfolgen werden, wollen die Grabungsleute schon Ostern fertig sein. Denn ihre mühselige Suche im Boden bis maximal einen Meter war schon erfolgreich. Jene dunklen Flecken haben sie auf frühe Siedlungsspuren geführt. „Wir haben fest damit gerechnet, dass wir etwas finden“, sagt Dr. Michael Strobel vom Landesamt den rund 20 Gästen einer öffentlichen Führung. Denn schon 2008 an der Opal-Trasse und 2010 für die neue B 98 sind in der Nähe Keramikfunde aus der Bronzezeit – also etwa 2000 vor Christus – aufgetaucht. Manche Scherben waren sogar noch älter.

Was jetzt sorgsam aus der Erde geholt wurde, ist auf einem kleinen Tischchen am Baucontainer bei Tierarzt Heigl ausgestellt: Zum Beispiel Teile einer recht großen Tasse und zwei Stücke eines mächtigen tönernen Vorratsgefäßes. Sie sind noch feucht vom langen Liegen unter der Oberfläche. Die Besucher dürfen sie sogar einmal in die Hand nehmen. Solche öffentlichen Termine sollen um Verständnis werben für die Altertumsforscher, die auch der Bauherr der Straße, das Landesamt für Verkehr, dulden und bezahlen muss.

Gut ist, wenn`s brannte

Unsere Vorfahren siedelten entlang der Röder und der Dobra, erklärt Michael Strobel. In der Flussaue gewannen sie Bauholz, im reichen Waldgelände konnten sie ihre Tiere weiden, die das Laub abfraßen. Die dunklen Flecken im Boden zeigen an, dass die Erde hier verändert wurde. „Besonders gut für uns ist es, wenn es brannte“, sagt der Archäologe und erntet ungläubige Blicke der Besucher. Doch wo es Feuer gab, haben sich Keramikreste gut gehalten. „Bevor eine Siedlung wieder verlassen wurde, ist sie oft rituell abgebrannt worden“, erklärt Dr. Strobel. Zurück blieb nur, was kaputt und dadurch wertlos geworden war. Selbst Bauholz wurde in die nächste Siedlung mitgenommen.

Neben den großen Scherbeln haben die Grabungsleute auch ganz kleine Teile, wie eine Pfriem-Nadel entdeckt und mit einer Kelle herausgeschürft. Man glaubt es kaum, wie die im Erdreich zu sehen war. „Seit Ende Januar hat eine Kollegin eine erste Probegrabung gemacht, und weil Funde geboren werden konnten, haben wir weitergegraben“, erklärt Strobel. Doch flächendeckend wurde nicht gearbeitet, immer wieder gab es Stellen ohne Hinweise. Zwei Fundstellen kristallisierten sich schlussendlich heraus. Die Interessierten erkennen sich durch Löcher im Boden. Wo genau sich Häuser befunden haben, ist nicht zu bestimmen. Holzteile fand man keine. „Wir nutzen auch nur das Gelände, was sowieso für den Straßenbau aufgegraben wird“, sagt Michael Strobel.

Täglich grüßt die Feldlerche

Ganz sich hat der Ackerbau durch die Jahrtausende bereits Hinterlassenschaften der damaligen Menschen zerstört. Doch die Archäologen sind mit der bisherigen Ausbeute zufrieden und bewerten sie als überdurchschnittlich gut. „Und außerdem erfreuen wir uns täglich an der Feldlärche“, schmunzelt der Mann vom Landesamt. Dorthin werden die Funde gebracht, um weiter untersucht zu werden.

Doch schon kündigt sich die nächste Grabungsstelle an. Sie wird auf der neuen Eugal-Gasleitungs-Trasse bei Oelsnitz-Niegeroda liegen. Dann gehen die Forscher erneut auf die Suche nach dunklen Flecken.

