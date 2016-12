Gruß aus der Heimat Zum dritten Mal gibt es eine Weihnachtskarte aus Grünlichtenberg. Doch deren Auflage ist begrenzt.

Ilona Münch von der Bäckerei Nowak in Grünlichtenberg präsentiert die Weihnachtskarten, die zum dritten Mal mit einem Motiv aus dem Ort gedruckt wurden. © André Braun

Der beleuchtete Weihnachtsbaum vor der Grünlichtenberger Kirche ist das Motiv der dritten Weihnachtskarte des Ortes. Sie ähnelt dem Cover der CD, auf der geistliche und Weihnachtslieder sowie Orgelmusik zu hören sind, die Organist Christoph Günther eingespielt hat (DA berichtete). Die Dopplung ist kein Zufall. Denn der Erlös von beiden, Karte und CD, kommt der Sanierung der Göthel-Orgel in der Grünlichtenberger Kirche zugute.

Etwas verspätet, aber noch nicht zu spät sind die Postkarten jetzt in der Bäckerei Nowak, im Pfarramt Grünlichtenberg und sonntags nach den Gottesdiensten erhältlich. Zahlreiche Exemplare sind bereits bestellt, mit denen die Grünlichtenberger, ganz individuelle Weihnachtsgrüße verschicken wollen. Aber, wie in den vergangenen Jahren, als die Krippe in der Kirche und das verschneite Gotteshaus die Motive waren, ist die Zahl auch diesmal auf hundert Stück begrenzt.

Gestaltet wurde die Karte von Michael Kreskowsky. Er bietet auch noch Orgelpfeifen an, die für die Sanierung des Instruments ausgebaut wurden und nicht wiederverwendet werden. Auch deren Erlös soll helfen, den Gesamtbetrag von rund 85 000 Euro zu erwirtschaften. Bis zu Pfingsten kommenden Jahres soll die Runderneuerung des Instruments abgeschlossen sein. Im Oktober 2017 wird die Orgel zu ihrem 150. Geburtstag mit einem Konzert von Matthias Eisenberg wieder offiziell eingeweiht.

