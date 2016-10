Gruslige Freundinnen Für Halloween tragen Mädels der Tanzgruppe Pretty Woman aus dem Oberland mal etwas mehr Make-up. Aufwendig war‘s.

Elisabeth Lange (links) und Bianca Daum haben ein Make-up aufgetragen, wie es Mexikaner am Gedenktag für die Toten tragen. © Steffen Unger

Für Elisabeth Lange und Bianca Daum war es eine völlig neue Erfahrung: Vor Halloween am kommenden Montag schminkten sie sich nach einem mexikanischen Brauch. In dem mittelamerikanischen Land wird Halloween als Dia de los Muertos begangen – als Gedenktag für die Toten. Menschen tragen dafür ein Make-up auf, das an eine Totenmaske erinnert. Eine Dreiviertelstunde brauchten die zwei jungen Damen, um sich zu schminken.

Elisabeth wohnt in Steinigtwolmsdorf und macht in diesem Schuljahr am Beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft in Bautzen ihr Abi. Bianca kommt aus Wilthen und wird zur Altenpflegerin ausgebildet. Mit sechs weiteren jungen Frauen haben sie ein gemeinsames Hobby: Sie sind begeisterte Tänzerinnen, treten zusammen als „Pretty Women“ auf. Zum diesjährigen Weifaer Dorffest wurden sie als Showakt gebucht. Ihr nächster Auftritt ist am kommenden Freitag im Bautzener beruflichen Schulzentrum.

Seit 2012 gibt es die Gruppe. Ihre Wurzeln hat sie im Talentwettbewerb der Oberschule Wilthen. Daran nahmen die Schwestern Anna und Lisa Nowack aus Ringenhain mehrfach teil. Mit jedem weiteren Erfolg kam die Anfrage für den nächsten Auftritt. Weitere Tänzerinnen kamen hinzu. Einmal tanzten sie „als Zombie megahässlich geschminkt“ zur Musik aus der amerikanischen Liebeskomödie „Pretty Woman“ – der Grundstein für den jetzigen Namen der Gruppe. (szo)

