Gruseliges in Wort und Musik Liest Anne Krahl künftig aus ihrem Buch „Maienschnee“, gibt es Musik dazu. Das Projekt im Dohnaer Kulturcafé ist ein Geburtstagsgeschenk.

Haben ein gemeinsames Kunstprojekt erarbeitet: die Pirnaer Autorin Anne Krahl und der Dresdner Oliver Niemzig. Nun wollen sie damit auf Tour gehen. © Marko Förster

Anne Krahl las an einem Sonntagnachmittag im Dohnaer Kulturcafé. Dort stellte sie ihr Buch, den Krimi „Maienschnee“, vor. Kurz darauf spielte Oliver Niemzig an gleicher Stelle. Der Doktor der Chemie unterhielt Gäste eines 90. Geburtstag und Freunde des harten Rocks. Eine Pirnaer Hobbyautorin und ein Dresdner Musiker, der von der Kunst lebt – die beiden scheint nichts zu verbinden.

Christoph Mitschke aber sah eine Verbindung – einen mystisch vertonten Krimi. Der Betreiber des Dohnaer Kulturcafés hatte die Idee und gewann die beiden Künstler dafür. Im Mai begannen sie zusammenzuarbeiten, jetzt war Premiere ihres Projektes „Pianoforte letteraria scuro“. Pianoforte steht für Klavier, letteraria für Brief bzw. Buch und scuro für dunkel. Der Untertitel lautet deshalb auch „Der düster-mystisch vertonte Kriminalroman“.

Es beginnt wie bei der Oper mit der Ouvertüre. Oliver Niemzig hat alle Stücke für die Lesung komponiert und improvisiert auch mal. Der „Maienschnee“ ist die Geschichte einer jungen Frau und eines alten Hauses. Obwohl sie nicht an Spuk glaubt, passieren ungeheure Sachen. Sonderbare Nachbarn, weiße Blätter im Archiv, wo die junge Frau etwas über das Haus erfahren will. Und dann ist da dieses Grab.

Oliver Niemzig schmeißt beim Spielen seinen Kopf fast auf die Tasten. Die langen Haare fliegen. Dann schaut er mit großen Augen ins Publikum. Er nimmt die Tragik der nächsten Seiten im Buch voraus, bricht mal abrupt ab und harmoniert perfekt mit den Fotos, die parallel zur Musik gezeigt werden. Wenn Anne Krahl liest, ist nur eines zu sehen.

Die Pirnaerin zeigt in dem Programm auch noch weitere Talente. So hat sie das schwarze Kleid mit den samtenen Ärmeln in dunkellila selbst genäht. Auch der Schmuck stammt von ihr. Genau wie die Fotos, die die Lesung untermalen. Es sind Bilder aus der Natur – Dornenbüsche, eine Feder im Nichts schwebend, geöffnete Flügel eines Fensters, Spinnweben, ein Vogel auf einem Ast: Motive, die nichts direkt mit dem Buch zu tun haben, aber seine Stimmung verstärken.

Am Grab wird’s spannend

Bei einem Foto erschrickt der Zuhörer und Zuschauer. Da hört er die genaue Beschreibung des Bildes. Hat sie es so perfekt gestellt? Nein, es war zuerst da, denn es sollte zunächst das Titelbild ihres Buches sein. Weil es ihr so gefiel, baute sie die Beschreibung in die Geschichte ein. Wenn sie ein Buch schreibt, sieht sie einen Film vor sich, den sie dann mit Worten malt.

Nach der offenen Generalprobe im Dohnaer Kulturcafé sucht Christoph Mitschke nun für Anne Krahl und Oliver Niemzig Auftrittsmöglichkeiten. Das Panometer in Dresden wäre ein Wunsch von Anne Krahl. „Da gibt es auch einen Veranstaltungssaal.“ Der vertonte Krimi ist vor allem für kleinere Säle, Keller und ausgefallene Lokalitäten geeignet. Dort, wo die schaurige Stimmung zur Geltung kommen kann.

Christoph Mitschke hat seiner Frau und sich mit dem Projekt ein Geschenk zum sechsten Geburtstag des Kulturcafés gemacht. Natürlich wird am Ende der Lesung nicht das Ende aus dem Buch verraten. Dort, wo die junge Frau an dem Grab steht, wird es spannend und hört „Pianoforte letteraria scuro“ auf. Daran ändert auch die Zugabe nichts.

zur Startseite