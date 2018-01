Gruseliges in der Taube Die Pulsnitzer Karnevalisten wählen einen neuen Vorstand und lassen die Geister los.

© Symbolfoto dpa

Pulsnitz. Die Uniformen der Pulsnitzer Karnevalisten vom Pukava sind entstaubt und aufgebügelt. Dem Start in die tollen Tage steht nichts mehr im Weg und auch das Motto steht fest: Geister, Grusel und Spektakel. Bevor es aber so richtig gruselig wird, waren ernste Dinge zu besprechen. Der Pukava wählte seinen Vorstand für die nächsten zwei Jahre mit David Schulz an der Spitze: „Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass sechs Mitglieder bereit waren, die Zukunft des Vereins in die Hand zu nehmen und mit viel Motivation, Tatendrang und Ideen voranzuschreiten“, erklärt Susann Röntzsch. Dem alten Vorstand dankten die Narren für die geleistete Arbeit.

Da die neue Saison ansteht, sprudeln die Vorschläge für die Veranstaltungen. Mit einem Konzept will der Verein für alle etwas bieten. Unter dem Motto „80er-, 90er-Jahre-Party“ werde es gruselig, verspricht der Pukava. Des Weiteren wird es nach Jahren wieder einen Weiberfasching geben. „Unglaublich wie sich unsere Jungs bei der Organisation überschlagen, wir sind alle gespannt und sind uns sicher: Das Harlekin ist der beste Veranstaltungsort dafür“, kündigt Susann Röntzsch an.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Tickets gibt es in Pulsnitz im Harlekin, im Schreibwarengeschäft Lindenkreuz und an der Tankstelle (Agip). In Großröhrsdorf bei Augenoptik Demmler und in Weißbach in der „Weißen Taube“. Na dann, auf in die Saison mit „Pukava – Schau! Schau!“. (SZ)

Termine: Sonnabend, 3. Februar „80er- 90er-Jahre-Party“; Sonntag 4. Februar Kinderfasching; Donnerstag, 8. Februar Weiberfasching; Sonnabend, 10. Februar Abendveranstaltung; Dienstag 13. Februar, Faschingsdienstag; Die Veranstaltungen finden bis auf den Weiberfasching (im Harlekin) in der „Weißen Taube“ in Weißbach statt. Die Abend-Veranstaltungen beginnen 19.30 Uhr, der Kinderfasching um 14 Uhr.

