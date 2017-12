Gruppenauslosung für SZ-Turnier Am 27. Dezember wird in Bautzen um den SZ-Pokal Fußball gespielt.

Hallenfußball. Die beiden Gruppen für die nächste Auflage des SZ-Cups im Hallenfußball stehen fest. Am 27. Dezember ab 17 Uhr treffen in der Schützenplatzhalle Bautzen in der Gruppe A folgende vier Teams auf einander: Die SG Motor Cunewalde, der SV Bautzen, SV Oberland Spree und die U 21 der FSV Budissa Bautzen. In der B-Gruppe spielen der FSV Neusalza-Spremberg, die SG Wilthen, der SV Gnaschwitz-Doberschau und Post Germania Bautzen. Der Turniersieger qualifiziert sich wieder für das Hallenturnier um den Landskron-Cup am 6. Januar 2018. Im Vorjahr sicherte sich die U 23 von Budissa Bautzen den SZ-Cup. Im Finale bezwang das FSV-Team den SV Gnaschwitz-Doberschau, der 2014 das Turnier gewonnen hatte, klar mit 5:2. Dritter und Vierter wurden damals die Vorrunden-Gruppensieger Oberland Spree und Post Germania. (ck)

