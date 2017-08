Grunzen mag er nicht Francis Rossi, Frontmann von Status Quo, wundert sich, dass seine Band in Wacken spielt.

Der Brite Francis Rossi , Sohn eines italienischen Eisverkäufers, ist seit über 50 Jahren mit Status Quo unterwegs. Am Wochenende spielt die Band in Wacken. © picture alliance / dpa

Wacken, das ist doch dieses Kaff oben im Norden, wo sich jeden Sommer die ganz Harten treffen. Ab heute reisen dort wieder 75 000 Metalheads an, um zu brachialen Sounds die Kutten zu lüften.

Wie ausgerechnet Status Quo dorthin geraten, das fragt sich selbst Francis Rossi, der Frontmann der legendären Band, die es schon seit Anfang der Sechziger gibt. „Dass wir da zwischen den ganzen Schreihälsen auftreten, führt mir noch einmal vor Augen, dass ich ein Popmusiker bin“, sagt der 68-Jährige. „Ich mag Musik, zu der man singen kann.“ Den Musik-Olymp hat Francis Rossi längst erklommen. Nach mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft, mehr als 100 Singles und Hits wie „Rockin’ all over the world“ oder „Whatever you want“ muss sich in der Band keiner mehr beweisen. „Die Idee, sich auf die Bühne zu stellen und zu grunzen: Dahinter stehen Männer, die von ihren Geschlechtsteilen gesteuert werden. Das ist Imponiergehabe“, sagt er. „Wir Männer haben einfach unglaubliche Probleme. Wenn wir eine Gruppe Frauen hier versammeln, die ein Problem lösen sollen, geht es reihum. Bitte Männer, das Problem zu lösen, und sie halten erst mal ein Treffen ab, um einen Anführer zu bestimmen. Der mit der haarigsten Brust, den dicksten Eiern und der tiefsten Stimme wird es dann.“ Trotzdem freue er sich auf seinen Auftritt beim „Wacken Open Air“, wo bis zum Sonntag mehr als 150 Bands auftreten. Status Quo gehören neben Alice Cooper und Marilyn Manson zu den Highlights. „Es wird trotzdem Spaß machen, es wird vorbeigehen – und wir fahren zur nächsten Show“, sagt Rossi mit einem Lachen. „Als ich jung war, habe ich nur an die Zukunft gedacht. Die Luft war schlecht, das Geld knapp. Allein schon deshalb musste die Zukunft fantastisch werden. Und dann kommst du in dieser fabelhaften Zukunft an und schaust dich ratlos um.“

Eigentlich hatte Rossi ja längst in Rente gehen wollen. Doch nach dem Tod des Bandkollegen Rick Parfitt kam alles anders, und Status Quo machte in neuer Konstellation weiter. Richtig aufzuhören, wäre sowieso nichts für Rossi. Zu Hause wartet schließlich ein eigenes Studio. „Ich bin gerade mit einem Album beschäftigt, das nächstes Jahr erscheint. Wie ich dahin gekommen bin? Keine Ahnung. Ich hatte mir ja gerade erst gesagt, dass ich müde bin und alt.“ (dpa)

