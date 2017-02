Grundstücksvertrag für Schulanbau

Der Stadtrat Rabenau hat den Weg frei gemacht für die Erweiterung der Oberschule. Die Stadtverwaltung, so der Beschluss, soll nun einen Erbbaupachtvertrag aufsetzen und ein Grundstück neben dem Altbau zur Verfügung stellen. Damit kann der Träger der freien Schule, die DPFA-Bildungsgruppe, einen Anbau errichten. Dieser wird gebraucht, um dort zukünftig auch einen Gymnasialzweig unterzubringen.

Die DPFA plant seit mehreren Jahren zu dem Vorhaben. Klar ist nun, dass ab dem Schuljahr 2017/18 eine gymnasiale Oberstufe mit der Fachrichtung Gesundheit und Soziales eingerichtet wird. Diese schließt sich an die Klasse zehn an. Schüler können damit nach 13 Jahren ihr Abitur ablegen. Dazu wird es am 9. Februar einen Informationselternabend geben. Auch Schüler sind eingeladen. Die Veranstaltung findet ab 18.30 Uhr in der Aula statt. (hey)

