Grundstückspreise stehen fest

Die Quadratmeterpreise für das neue Wohnbaugebiet Am Schloss unterhalb der Burg Stolpen waren lange die große Unbekannte. Jetzt stehen sie fest. Der Stadtrat hat sich auf 120 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Die CDU-Fraktion hat lange mit sich gerungen und wollte gar 130 Euro pro Quadratmeter. In der Begründung wurde auf die intakte Infrastruktur verwiesen, auf Schulen, Kindergärten und ein dichtes Ärztenetz. Letztlich einigte man sich dann doch auf 120 Euro. Insgesamt stehen 24 Baugrundstücke zur Verfügung. Das größte umfasst 1 156 Quadartmeter. In der Regel liegen die Grundstücke aber zwischen 700 und 800 Quadratmetern. Man geht davon aus, die Flächen gut verkaufen zu können, da Stolpen noch im Speckgürtel von Dresden liegt. Bis Jahresende sollen die Planungsunterlagen so weit fertig sein, damit die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben werden können. Im Sommer nächsten Jahres könnten diese dann beginnen. Die Erschließungskosten für die Fläche inklusive Ausgleichsmaßnahmen liegen bei derzeit 890 000 Euro. (SZ/aw)

