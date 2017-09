Grundstücksbesitzer müssen tiefer in die Tasche greifen Seit 21 Jahren hat die Stadt Bautzen die Grundsteuer nicht erhöht. Doch große Investitionen in den nächsten Jahren zwingen zum Umdenken.

Für Grundstücksbesitzer wird es teurer: Ab dem kommenden Jahr steigt die Grundsteuer in Bautzen. © dpa

Die Entscheidung fällt denkbar knapp aus. Nach langer Diskussion stimmen am Mittwochabend 17 Stadträte für eine Erhöhung der Grundsteuer. Elf von ihnen sind dagegen. Damit steht fest: Bautzens Grundstücksbesitzer müssen im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die SZ erklärt, was das genau bedeutet.

Was ist eine Grundsteuer und wer profitiert davon?

Unter einer Grundsteuer versteht man die Besteuerung privaten Eigentums an Boden und darauf stehender Gebäude. Durch den Hebesatz können Kommunen bestimmen, wie viel die Grundstücksbesitzer an die Stadt zahlen müssen. Die Grundsteuer A wird auf Flächen der Land- und Forstwirtschaft erhoben, die Grundsteuer B auf bebaute oder bebaubare Grundstücke.

Warum muss die Grundsteuer in Bautzen erhöht werden?

Dieser Schritt ist überfällig, meint zumindest Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer, der sich bei der Stadtratssitzung vehement dafür einsetzte. Die letzte Erhöhung der Grundsteuer gab es 1996. Allein schon wegen des Inflationsausgleiches sei nach mehr als zwei Jahrzehnten eine Erhöhung angebracht, argumentierte er. Auch ist seitdem viel passiert. Vor zwei Jahren hat Bautzen die Straßenbaubeiträge abgeschafft und somit auf diese Einnahmen verzichtet. Hinzu kommt: In den nächsten Jahren plant die Stadt Bautzen mehrere große Investitionen. Eine Kindertagesstätte soll gebaut, eine zusätzliche Grundschule eröffnet werden. Auch die Fußgängerbrücke über die Spree, die sich viele wünschen, wird nicht billig. „Die Erhöhung ist eine gute Grundlage für eine solide Haushaltsplanung“, erklärt Robert Böhmer.

Wer zahlte in der Stadt bislang Grundsteuer und wie viel?

Der Besitzer eines neu gebauten Einfamilienhauses zahlte bislang jährlich etwa 209 Euro, bei älteren Gebäuden waren es etwa 95 Euro. Garagen in Bautzen wurden in den vergangenen Jahren im Schnitt mit weniger als zehn Euro besteuert.

Wie viel Geld müssen die Bautzener jetzt mehr zahlen?

Die Grundsteuer A wird ab dem kommenden Jahr in Bautzen um 3,33 Prozent angehoben. Die Stadt hat dadurch 2 200 Euro mehr zur Verfügung. Zudem erhöht die Stadt die Grundsteuer B um 10,5 Prozent. Das heißt, Garagenbesitzer zahlen im Jahr dann einen Euro, Hausbesitzer zwischen 10 und 22 Euro mehr. Diese Erhöhung spült zusätzlich 380 000 Euro in die Stadtkasse. „Bautzen bleibt selbst mit dieser Anpassung weit unter den Hebesätzen der meisten sächsischen Städte“, erklärt Robert Böhmer. So zahlen zum Beispiel Grundstücksbesitzer in Städten wie Pirna, Freiberg oder Görlitz mehr. Wer von der Erhöhung betroffen ist, bekommt von Bautzens Stadtverwaltung Anfang Januar einen Bescheid zugeschickt. Darin steht dann, welchen Betrag er nun zahlen muss. Im Stadtgebiet verschickt die Verwaltung etwa 14 000 dieser Schreiben.

Was sagen die Stadträte zur Erhöhung der Grundsteuer?

Die Meinungen gehen weit auseinander. Einer der Befürworter ist Steffen Grundmann. „Die Erhöhung ist moderat“, sagt der Linken-Stadtrat, der für sich selbst schon ausgerechnet hat, was das bedeutet. Als Besitzer eines älteren Einfamilienhauses in Bautzen muss auch er zukünftig mehr zahlen. Doch damit könne er gut leben. Auch Grünen-Stadtrat Claus Gruhl befürwortet die Erhöhung. „Sie verschafft uns Spielräume und hilft uns dabei, Vorhaben auch umzusetzen“, sagt er.

CDU-Stadtrat Dirk Lübke ist da anderer Meinung. Bautzen gehe es finanziell gut, deshalb sei die Erhöhung nicht notwendig, argumentiert er. Dem schließt sich FDP-Stadtrat Mike Hauschild an. Zudem sei die konstante Grundsteuer ein Standortvorteil. „Bisher hatten die Eigentümer die Gewissheit, dass die Steuer nicht erhöht wird. Damit hätte man werben können“, erklärt er. Ein Argument, das SPD-Stadtrat Roland Fleischer nicht teilt. „Niemand zieht nur deshalb nach Bautzen, weil er zehn Euro im Jahr weniger zahlen muss“, sagt er.

Das zahlen anderen Städte Einwohner Grundsteuer A Grundsteuer B Bautzen 39 845 300* 380 Dresden 543 825 280 635 Görlitz 55 255 360 500 Freiberg 41 641 350 460 Pirna 48 010 350 440 Meißen 27 936 300 400 Zittau 25 712 330 440 Radeberg 18 389 290 400 Kamenz 15 158 300 420 *Hebesätze 2017 im Vergleich, Quelle: Stadt Bautzen

