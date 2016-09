Grundstücke werden knapp Im ersten Halbjahr 2016 wurden in Dresden weniger Immobilien verkauft als zuvor. Beliebt sind vor allem Eigentumswohnungen.

Dresdens Gutachterausschuss hat die Preis- und Umsatzentwicklungen des Immobilienmarktes im ersten Halbjahr 2016 analysiert. Danach wechselten 1 600 Immobilien mit einem Wert von 500 Millionen Euro den Besitzer. Das sind 19 Prozent weniger als im Vorjahr, auch der Geldumsatz sank um 11 Prozent, wie die Stadt mitteilt.

Die Neustadt und Friedrichstadt waren die gefragtesten Standorte für den Neubau von Mehrfamilienhäusern. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden aber nur die Hälfte der Baugrundstücke für Ein-, Zwei-, Mehrfamilien- sowie Wohn- und Geschäftshäuser verkauft. Die Hälfte der Käufer entschied sich für Einfamilienhausgrundstücke. Dafür mussten zwischen 215 und 245 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden, in guten Wohnlagen sogar bis zu 300 Euro. Insgesamt liegt die Grundstücknachfrage deutlich über dem Dresdner Angebot.

50 Prozent teurer wurden Geschosswohnungen, vor allem in der Neustadt und Pieschen. Für Bestandsobjekte zahlten Käufer durchschnittlich 1 450 Euro pro Quadratmeter. Am beliebtesten sind Eigentumswohnungen, die rund 70 Prozent der Kaufverträge ausmachen. Die teuersten gibt es in der Altstadt, in Striesen und in der Neustadt. Doch auch auf dem Sektor sanken die Verkäufe um 20 Prozent. Für Erstbezüge betrug der durchschnittliche Quadratmeterpreis 2 950 Euro. Die Preise frei stehender Einfamilienhäuser stiegen um 30 Prozent. Dafür zahlten Interessenten von 1 300 bis 4 865 Euro pro Quadratmeter. Den höchsten Preis erzielte ein Haus in Loschwitz mit 815 000 Euro. (SZ/kh)

