Grundstücke sind heiß begehrt In Döbeln sind viele Eigenheime errichtet worden. Aber die Reserven an geeigneten Flächen gehen langsam aus.

Ländlich, aber trotzdem Stadt, das ist Zschackwitz, wo in den vergangenen Monaten ein kleines Wohngebiet mit sieben Häusern entstanden ist. Weitere Flächen wären bebaubar, aber die Eigentumsverhältnisse sind nur sehr schwer zu entwirren. © Dietmar Thomas

In Zschackwitz ist in den vergangenen Monaten ein kleines Wohngebiet mit Eigenheimen entstanden. Gerade wird Haus Nummer sieben gebaut. Dann ist dort alles voll. Rainer Krause staunt: „Wir haben noch nie so schnell Grundstücke verkauft. Die Vorverträge wurden noch während der Erschließung gemacht.“ Krause hatte als Nachtragsliquidator dafür gesorgt, dass die Grundstücke überhaupt verkauft werden können.

Für das Gebiet gibt es schon seit 19 Jahren einen Bebauungsplan, der Eigenheime für das Gelände vorsieht. Dass nicht schon viel mehr Häuser in Zschackwitz gebaut wurden, liegt auch an den ungeklärten Eigentumsverhältnissen für einen großen Teil der Flächen. Im Grundbuch steht die Firma H.E. Vermögensverwaltung als Eigentümer. Die gibt es aber nicht mehr. „Das Insolvenzverfahren wurde mangels Masse abgelehnt. Sie steht noch im Grundbuch, ohne wirtschaftliche Rechte zu haben“, sagte Krause. Er agiert als Nachtragsliquidator für eine Firma, die die Rechte der eingetragenen Gläubiger ablöst und die das Grundstück erschlossen hatte.

Gegenüber dem neuen Wohngebiet liegt noch der alte Bauhof der ehemaligen Melioration brach. Aber dort sind die Verhältnisse deutlich komplizierter. „Das Gelände kann nur über eine Versteigerung verkauft werden“, sagte Krause. „Ich weiß nicht, ob ich noch erleben werde, dass dort gebaut wird.“ Krause findet das schade. „Es gibt für Eigenheimstandorten ein großes Interesse, aber mittlerweile nicht mehr viel Reserven.“

Die Reserven schwinden in Döbeln tatsächlich. Das Wohngebiet Sörmitzer Au füllt sich zusehends. In Kürze soll der 6. Bauabschnitt erschlossen werden, sagte Torsten Kurth, Immobilienspezialist bei der Sparkasse Döbeln. Von den 17 Grundstücken, die für 85 Euro pro Quadratmeter angeboten werden, sind jetzt schon vier verkauft, für drei gibt es Reservierungen. Beim siebten und letzten Abschnitt ist die Nachfrage noch einmal deutlich größer. Von den 20 Grundstücken sind schon neun reserviert, obwohl noch gar nicht abzusehen ist, wann dieser Abschnitt erschlossen wird. Und das, obwohl die Preise wohl höher liegen werden. Die Grundstücke liegen aber am Feldrand und sind deshalb beliebt.

Auch der erste Bauabschnitt des Wohngebiets Sonnenterrassen in Döbeln Nord füllt sich. Von den 18 Grundstücken an der Bayrischen Straße sind elf verkauft und zwei reserviert. Nicht ganz so gut klappt das allerdings im zweiten Abschnitt auf den Flächen der DWVG, der an der Badischen Straße entstehen soll. Dort seien fünf Reservierungen wieder zurückgezogen worden, so Kurth. Das große Plus des Standorts sei nun mal die schöne Aussicht. Und diese sei eingeschränkt durch die Stadtvillen, die die WG Fortschritt auf den vorgelagerten Grundstücken plant.

„Die Menschen wollen urban leben“, sagte Kurth. Die kurzen Entfernungen macht es Familien mit Kindern leichter, den Alltag zu organisieren. Interessant fürs Wohnen sei der Radius, innerhalb dessen man in 15 oder 20 Gehminuten zum Rathaus kommt. Nicht nur Zschackwitz, sondern auch das ehemalige Zuckerfabriksgelände liegen in diesem Bereich – und für beide gibt es einen Bebauungsplan. „Allerdings sind die von anno dazumal. Die müssten erst an die heutigen Ansprüche angepasst werden“, sagte Kurth.

zur Startseite