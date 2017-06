Grundstück wird neu ausgeschrieben Im Baugebiet Brauereistraße in Großröhrsdorf ist nun doch noch ein Bauplatz frei.

In Großröhrsdorf ist ein Bauplatz frei. © dpa

Es ist selten, dass Beschlussvorschläge der Großröhrsdorfer Stadtverwaltung im Rat keine Mehrheit finden. Jetzt fiel ein Grundstücksverkauf bei den Räten durch. Es geht um den kleinen Häuslebaustandort an der Brauereistraße. Den hatte die Stadt entwickelt, vor allem, um jungen Familien Bauland zu bieten und Zuzügler anzulocken.

Auf dem Gelände sollen sechs Einfamilienhäuser entstehen. Eigentlich schienen schon alle Parzellen so gut wie verkauft. Ein Grundstück von rund 700 Quadratmetern sicherte sich jetzt noch ein Ehepaar aus Zittau für 35 000 Euro und erhielt den Zuschlag des Stadtrates. Überraschend ist aber offenbar der Käufer einer Parzelle wieder abgesprungen und zog den Kaufantrag zurück. Dafür zeigte der Besitzer der Nachbarparzelle offenbar Interesse, um sein Grundstück deutlich zu vergrößern. Damit wäre der Stadtort ausgebucht und die Stadt könnte einen Schlussstrich ziehen. So einfach wollten es die Räte dem Rathaus aber nicht machen. Eine Mehrheit, die sich durch alle Fraktionen zog, lehnte den Verkauf jedoch ab. Zwei begründeten das Votum – Roman Steinert (FDP) und Holger Poitzsch (Freie Wähler). Bauland sei knapp und es gehe ja auch darum, potenziellen Zuzüglern etwas zu bieten, so Steinert. Wenn die Stadt bei ohnehin knappem Bauland Grundstücke auch noch zusammenlege, sei das kontraproduktiv. Deshalb sollte das Grundstück neu ausgeschrieben werden, empfahl auch Holger Poitzsch. Eine Mehrheit von acht Räten schloss sich der Argumentation an. Das Bauland ist also wieder zu haben. (SZ/ha)

