Grundstück und Haus werden versteigert In Leipzig und Dresden werden zur Winterauktion auch Immobilien aus dem Elbland zum Kauf angeboten.

Ein Auktionshammer ist am 25. November in Leipzig und am 29. November in Dresden in Aktion. © Symbolbild/dpa

„Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“ heißt es wieder am 25. November in Leipzig und am 29. November in Dresden. Dann veranstaltet die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) ihre diesjährigen Winterauktionen. Dabei stehen 123 Immobilien zum Verkauf, darunter auch 78 Immobilien aus Sachsen.

Auch ein Grundstück aus Weinböhla und ein Einfamilienhaus aus Radebeul sollen unter den Hammer kommen. Das Haus in Radebeul befindet sich am Buchholzweg 68 und ist offenbar sanierungsbedürftig. Die dazugehörige Grundstücksgröße beträgt 1 900 Quadratmeter. Es liegt oberhalb des Lößnitzgrundes. Der Preis von 97 000 Euro, für den die Immobilie aufgerufen wird, ist für Radebeul ein Schnäppchen.

Das Grundstück am Auerweg in Weinböhla wird als Gartenland ausgewiesen. Es hat eine Größe von 1 942 Quadratmeter und ist fast vollständig verpachtet. Hier beträgt der Aufrufepreis 2 500 Euro. Die hiesigen Immobilien sind im Katalog der Winterauktion auf den Seiten 57 und 60 zu finden. Die Summe der Mindestgebote aller Immobilien auf der Auktion liegt bei rund 5,3 Millionen Euro.

zur Startseite