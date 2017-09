Grundstück noch einmal verkauft Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla veräußert eine Fläche von rund 3 000 Quadrater an die Firma Immo Seed.

Für 100 000 Euro wurde das Grundstück verkauft.

Eigentlich wollte die Gemeinde Ottendorf das unbebaute Grundstück an der Königsbrücker Straße – direkt neben dem Discounter TEDi – bereits vor über einem Jahr verkaufen. Das rund 3 000 Quadratmeter große Grundstück sollte an die Firma Harmonie Wohnbau GmbH gehen. Allerdings gibt es bis heute keinen notariellen Kaufvertrag. Die Gründe dafür liegen unter anderem in den Planungsverzögerungen beim Käufer. So soll das Grundstück direkt in eine eigens für die Erschließung und Vermarktung gegründete Gesellschaft überführt werden. Die Geschäftsleitung der Harmonie Wohnbau GmbH hat daher drum gebeten, den Kauf- und den Erschließungsvertrag direkt mit der Firma Immo Seed GmbH abzuschließen. Die bereits verhandelten Konditionen, wie zum Beispiel der Preis von 100 000 Euro, bleiben unverändert. Zusätzliche Kosten entstehen der Gemeinde nicht. Der Gemeinderat hat dem neuen Kaufvertrag nun zugestimmt. (ste)

