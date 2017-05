Grundstück am See steht zur Versteigerung Bei der Sommerauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG in Dresden kommen auch zwei Görlitzer Anwesen unter den Hammer.

Symbolbild © dpa/dpaweb

Bei der Sommerauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG kommen am 23. Mai, ab 11 Uhr, im Dorint Hotel Dresden, Grunaer Straße 14, auch zwei Görlitzer Grundstücke unter den Hammer. Besonders interessant sein dürften zwei unbebaute Flurstücke bei Deutsch Ossig. Sie sind insgesamt 10 000 Quadratmeter groß und befinden sich nur 150 Meter vom Berzdorfer See entfernt. Sie liegen zwischen den verbliebenen Häusern von Deutsch Ossig und der Eisenbahnstrecke und haben keinen eigenen Straßenanschluss. Vermutlich erklärt das das niedrige Mindestgebot von 2 500 Euro.

Ebenfalls verkauft werden soll das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus Jauernicker Straße 31 in der Südstadt. Es befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, in allen Etagen sind Decken durchgebrochen, außerdem gibt es Schädlingsbefall sowie Nässe- und Vandalismusschäden. Im Haus befinden sich elf Wohnungen mit insgesamt 488 Quadratmetern Fläche. Das Mindestgebot liegt bei 9 000 Euro. (SZ/ik)

zur Startseite