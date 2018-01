Grundstock für Hohnsteins Museum Ein ehemaliger Einwohner schenkt der Stadt Hohnstein eine große Sammlung historischer Bilder. Er verknüpft damit Auflagen.

Eberhard Barthel zeigt eine Grafik, sie gehört zu seiner Sammlung über seine Heimatstadt Hohnstein. © Stadtverwaltung

Hohnstein. Geschenke sind immer willkommen. Manchmal sind sie nur eine Geste, aber manchmal von historischem Wert und großer Bedeutung. Wie jetzt in Hohnstein. Eberhard Barthel, eine ehemaliger Hohnsteiner, und seine Frau Hiltrud haben der Stadt eine umfangreiche Sammlung alter Darstellungen vermacht, deren Wert wird mit etwa 34 000 Euro angegeben. Die Schenkung wurde bereits offiziell beim Notar beglaubigt.

„Diese Schenkung ist ein historisches Ereignis für Hohnstein. Seit 1945 hat die Stadt so etwas nicht mehr erlebt“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Die Sammlung muss jetzt noch aus Dresden, dem Wohnort von Familie Barthel, nach Hohnstein überführt werden. Insgesamt gehören 50 Ordner mit Ansichtskarten und Fotografien von Hohnstein und Umgebung dazu. Davon enthalten allein 37 Ordner insgesamt 3 250 Ansichtskarten. Zur Schenkung gehört auch eine Sammlung von 195 Grafiken, Kupfer- und Stahlstichen, Lithographien, Kohle- und Bleistiftzeichnungen, Aquarellen, Holz- und Linolschnitten. Außerdem ist eine Sammlung von Erinnerungsstücken, teilweise Unikate, Bestandteil der Schenkung. Das Ehepaar Barthel hat einen Teil dieser Dinge gesammelt, vieles auf Auktionen gekauft, immer mit dem Ziel, auch diese Seite von Hohnstein für die Nachwelt zu bewahren.

Und deshalb ist die Schenkung mit Auflagen verbunden, die die Stadt erfüllen soll, ja, sie ist dazu sogar verpflichtet. Als Erstes hat Eberhard Barthel gesichert, dass die Sammlung komplett in sicherer Verwahrung der Stadt Hohnstein bleibt und nie veräußert werden darf. Außerdem hat er verfügt, dass die Sammlung in angemessener Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das stellt die Stadt allerdings vor ein Problem. In der Interessengemeinschaft Chronik wolle man festlegen, wie die Sammlung öffentlich gezeigt werden kann. Bürgermeister Brade sieht eine Möglichkeit in der leergeräumten Stadtbibliothek. Als Burgbesitzer ergeben sich für die Stadt aber auch noch andere Möglichkeiten. Denn mit der Übernahme der Burg wurde die Stadt Besitzerin des auf der Burg Hohnstein gelagerten und ausgestellten Kulturgutes. „Damit können wir die Sammlungen des Rathauses, der Burg und die von Ehepaar Barthel in diesem Jahr zusammenführen“, sagt der Bürgermeister. Für Hohnstein wäre das eine historische Leistung. „Wenn man bedenkt, dass die Stadtväter seit 1945 für ihre Stadtgeschichte nicht viel übrig hatten“, sagt Daniel Brade. Denn in Hohnstein gibt es weder ein Stadtmuseum noch eine Heimatausstellung. Das Museum auf der Burg verdiene seinen Namen nicht. Allein die Traditionsstätte Handpuppenspiel zur Gesichte der Hohnsteiner Handspielpuppen ist über der Tourist-Information entstanden.

Die Wurzeln für die jetzige Schenkung liegen im Jahr 2014. Daniel Brade besuchte mit Gottfried Langer von der IG Chronik Eberhard Barthel. Der zeigte ihnen große Teile seiner Sammlung, die er in den 1990er-Jahren begonnen hatte, aus Liebe zu seiner Heimatstadt. Auch deshalb ist die Schenkung von unschätzbarem Wert, da sie zum Teil das frühere Aussehehen von Gebäuden oder Straßen wiedergibt. Manche Häuser existieren heute gar nicht mehr. Deshalb dürften die Hohnsteiner darauf gespannt sein, wenn sie die Sammlerstücke zu Gesicht bekommen.

zur Startseite