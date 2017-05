Grundsteinlegung mit Kanzlerin

Angela Merkel bei der offiziellen Grundsteinlegung für die neue Batteriefabrik in Kamenz. © Ronald Bonss

Großer Bahnhof am Montagnachmittag am Kamenzer Ochsenberg: Zur Grundsteinlegung für das zweite Batteriewerk von Daimler am Standort reiste auch die Bundeskanzlerin an. Angela Merkel (CDU) und der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) waren Ehrengäste beim Festakt. Gemeinsam mit dem Daimler-Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche und weiteren hochrangigen Vertretern des Unternehmens verankerten sie das Gehäuse einer Fahrzeugbatterie im Grundstein. Auch eine aktuelle Ausgabe der Sächsischen Zeitung wurde in das gläserne Behältnis gelegt.

Der Autobauer Daimler beschleunigt insgesamt seine Elektro-Offensive. „Die Automobilindustrie steht vor einer fundamentalen Transformation und wir begreifen uns als treibende Kraft des Wandels“, sagte Vorstandschef Dieter Zetsche am Montag in Kamenz.

Das zweite Werk des Unternehmens in Kamenz wird eine der größten und modernsten Fabriken für Lithium-Ionen-Fabriken. Es entsteht bei der einhundertprozentigen Daimler-Tochter Accumotive, soll bis Mitte 2018 fertig sein und als Kompetenzzentrum für die Produktion von Batterien für E-Autos dienen. Insgesamt investiert Daimler eine Milliarde Euro in seine weltweite Batterieproduktion. Die Hälfte davon fließt nach Kamenz.

Durch die Erweiterung vervierfacht sich die Produktions- und Logistikfläche in Kamenz auf insgesamt rund 80 000 Quadratmeter. Accumotive wird die Anzahl der Mitarbeiter am Standort in den nächsten Jahren schrittweise erhöhen. Bis Ende der Dekade wird die Firma über 1 000 Mitarbeiter beschäftigen und somit die Mitarbeiterzahl gegenüber dem heutigen Stand mehr als verdoppeln.

Vor dem Festakt stattete die Kanzlerin dem bereits seit 2009 bestehenden Batteriewerk einen Besuch ab und sah sich in der Produktion um. (szo mit dpa)

