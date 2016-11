Grundstein ist schon da Steinmetz Kai Nitzsche unterstützt die Initiative für eine neue evangelische Oberschule. Und es gibt noch mehr Helfer.

Erdacht – erlaufen – gespendet – vollbracht. Vier Worte, formuliert vom Schöpfer des Steins, auf dem sie stehen. Gedacht für alle, denen ein besonderes Projekt am Herzen liegt: die neue evangelische Oberschule Radebeul im künftigen Schulzentrum. Dafür hat Steinmetz Kai Nitzsche einen besonderen Grundstein geschaffen.

Mit einem Sandstein aus der Sächsischen Schweiz, wo alle von Nitzsches Team bearbeiteten Sandsteine herkommen. Der Kreidezeit-Block symbolisiert Entwicklung. Auch die der Grundschule, als grob behauener unterer Säulenteil, zur Oberschule – mit handwerklich aufwendiger bearbeiteter Oberfläche – bis zu den Schriftzeichen.

Ein Gespräch mit Nadine Hertzschuch, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Schul-Initiative, gab den Anstoß zu einer Reihe von Ideen, die in dem Stein mündeten, sagt Kai Nitzsche.

Mit seinem Team, acht Angestellte und fünf Freie, hat er in Radebeul schon viele Spuren hinterlassen. Fassadenteile aus Sandstein werden instand gesetzt, Tor- und Zaunpfeiler, Treppen und Zierbrunnen angefertigt. Bei der Restaurierung des Karl-May-Grabes war der Steinmetzmeisterbetrieb dabei, arbeitet aktuell am Schleckerhaus in Ost sowie an der Einfriedung am Rosa-Luxemburg-Platz. Mit den Anfragen an die Firma ist er zufrieden, sagt der Chef, nach der Auftragslage befragt. Für ihn, seit 20 Jahren Steinmetz, seit 13 Jahren selbstständig, bedeutet der Beruf Erfüllung. Weil er da gestalten und handwerklich arbeiten kann. Weil Körper, Geist, Seele und Charakter zugleich angesprochen sind.

Das will er weitergeben, auch an die Azubis. Gerade lernen zwei Mädchen in seinem Betrieb, wo sich schon Jüngere umschauten. Erzieherinnen mit ihren Klassen aus der Grundschule Kötzschenbroda. Die Kinder konnten sogar mit Steinmetzwerkzeugen hantieren, erzählt Kai Nitzsche.

Junge Leute zeitig mit dem Berufsleben vertraut zu machen, das wollen auch alle die, die sich für die neue evangelische Oberschule einsetzen. Wie Nadine Hertzschuch vom evangelischen Schulverein. Sie sucht Unternehmen, die bei der Gründung der Oberschule helfen und sie weiter begleiten. Nicht nur durch Spenden. Vor allem dadurch, ihre Arbeit vorzustellen. Vertreter der Betriebe sollen in der 7. Klasse in den Unterricht kommen, ab 8. Klasse die Schüler in die Firmen gehen.

Nadine Hertzschuch bemüht sich um noch mehr Zusammenarbeit. Sie fand Unternehmen und andere Unterstützer, die dafür sorgten, dass beim ersten Spendenlauf im September 70 000 Euro zusammenkamen. Für den zweiten Lauf 2017 hat beispielsweise das Dresdner Unternehmen LinoPro R. Luhde und A. Bretschneider GbR erneut seine Unterstützung zugesagt.

Über all das will jetzt die Mitgliederversammlung des evangelischen Schulvereins beraten. Sie wählt einen neuen Vorstand und stimmt sich ab zu Standort und Finanzierung des Schulzentrums, das in Mitte am Moritz-Garte-Steg entstehen könnte. Zumindest hat der Stadtrat schon mal beschlossen, für das Areal einen neuen Bebauungsplan aufzustellen, für ein Schulzentrum. Jetzt werden die Einzelheiten geprüft. Einschließlich der Bedenken, dass das Grundstück zu klein sein könnte für die Schulpläne. Wer Kritik an diesem oder Vorschläge für einen anderen Standort hat, kann das auch an den Verein herantragen, sagt Nadine Hertzschuch.

Die Finanzierung des Neubaus ist ebenfalls noch offen. Von fünf Millionen Euro, davon eine Million Eigenmittel, war bisher die Rede. „Wir denken über verschiedene Finanzierungsmodelle nach“, sagt Vereinsfrau Hertzschuch. Außerdem gibt es zahlreiche Vorhaben, mit denen die Schulgründer Geld sammeln wollen. So am 4. Februar ein Benefizkonzert mit Benni Gerlach und Karl Helbig anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihres Bandprojekts Landüber in Zusammenarbeit mit der Schule, eine Kunstversteigerung im Frühjahr, eine Spendengala an den Landesbühnen.

Darüber müssen sich die Vereinsmitglieder jetzt verständigen. Die Zeit drängt. Nimmt die Oberschule wie vorgesehen am 1. August 2017 ihre Arbeit auf – vorerst in einem Interimsbau hinter der Grundschule auf der Wilhelm-Eichler-Straße – sollte es dann auch bald mit dem Neubau losgehen. Für das vierte Wort im Grundsteinspruch: Vollbracht.

