Gut zu wissen Grundstein fürs Seniorenzentrum 20 Jahre hat Altenberg am Projekt Wohnen und Pflege im Alter gearbeitet. Das lange Warten hat sich gelohnt.

Freude bei der Grundsteinlegung für das Advita-Haus in Altenberg vor reichlich Publikum: Bürgermeister Thomas Kirsten, Advita-Chef Dr. Matthias Faensen, Architekt Norman Hose und Bereichsleiter Tino Lörinc von der Baufirma Köster aus Chemnitz (v.l.) griffen zur Kelle. © Frank Baldauf

Ob im Rollstuhl, mit Rollator, auf Gehstützen oder noch recht gut zu Fuß – am Mittwoch, kurz vor der Mittagszeit, waren viele Altenberger, vor allem ältere, unterwegs zum Edeka-Markt. Nicht etwa, um versammelt einkaufen zu gehen. Nein, sie wollten bei der Grundsteinlegung für das Seniorenzentrum auf dem Nachbargrundstück dabei sein und sehen, was sich vielleicht schon bald in ihren künftigen eigenen vier Wänden tut und wer das ist, der da das Advita-Haus mit dem hübschen Namen Geisingbergblick baut. „Ein schöner Tag für Altenberg“, sagte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) voller Freude.

Wohl keine Gemeinde und keine Stadt im Osterzgebirge hat so beharrlich und unermüdlich um eine Einrichtung gekämpft wie Altenberg, damit seine Einwohner in vertrauter Umgebung und in Würde alt werden können. „Mit der Seniorenbetreuung beschäftigen wir uns schon 20 Jahre“, erinnerte Kirsten. Ganz am Anfang sollte das ehemalige Sanatorium Raupennest zu einem Pflegeheim umgebaut werden. Doch alle Ideen zerschlugen sich. Selbst der heutige Investor und künftige Betreiber, die Advita Pflegedienst GmbH Berlin, die schon mal 2006 einen Vorschlag auf den Ratstisch gelegt hatte, kam jetzt erst im zweiten Anlauf zum Zug. Doch weder Bauherr noch Bürgermeister sind im Nachgang darüber traurig. Denn alle haben dazugelernt. Hieß es einst noch, Pflegeeinrichtungen sollten möglichst weit weg vom Puls der Zeit, in Ruhe und Abgeschiedenheit liegen, so muss es heute nicht immer gleich ein Heim sein, wenn Pflege nötig wird. Und erst recht nicht am Rande der Stadt. „Ältere Menschen wollen dabei sein, am Leben teilnehmen“, sagte Kirsten. So ein Platz, der jetzt in zentraler Lage zwischen Edeka und Bahnhof zur Verfügung steht, wo fußläufig Geschäfte, Ärzte und Friseur zu erreichen sind, sei für die älteren Menschen viel schöner und interessanter.

Die Advita Pflegedienst GmbH baut hier ein vierstöckiges Gebäude, das aus zwei Bereichen besteht, die durch einen ellipsenförmigen Eingangsbereich miteinander verbunden sind. Die Grundmauern des ersten Wohnbereiches sind bereits zu sehen. Für rund 7,8 Millionen Euro wird hier eine Kombination aus Wohnen und Pflege unter einem Dach entstehen.

Das Interesse an dem neuen Advita-Haus ist sehr groß. Das zeigte sich nicht nur an den vielen Besuchern, die zur Grundsteinlegung kamen. Fast täglich gehen schon Anfragen und Anmeldungen im Rathaus ein. Von geschätzten 100 Anträgen ist die Rede, die allesamt an Advita weitergeleitet werden, wie Kirsten sagt. Hält das Interesse an und wird bei der geplanten Fertigstellung im Sommer nächsten Jahres das Haus voll belegt sein, trägt er sich mit dem Gedanken, eine Erweiterung der Einrichtung in Angriff zu nehmen.

Wie viel ein Bewohner im Geisingbergblick im Durchschnitt bezahlen muss, das zu sagen, dazu sei es noch zu früh, sagte Dr. Matthias Faensen, Geschäftsführer und Inhaber von Advita. Bürgermeister Kirsten geht davon aus, dass in den nächsten Wochen eine Beispielrechnung vorliegen wird. Geplant sind auch ein Tag der offenen Baustelle und vor der Einweihung ein Tag der offenen Tür. Bis zu 40 Beschäftigte werden im Advita-Haus Arbeit finden.

