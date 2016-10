Grundstein für Wohnungen am Postplatz gelegt In der alten Oberpostdirektion entstehen 242 Apartments. Die sind nicht billig.

Links ragt das Gerippe des alten Telegrafenamtes empor, rechts die Oberpostdirektion. Der Dresdner CG-Niederlassungschef Bert Wilde steht am Fundament der Tiefgarage, in der jetzt der Grundstein liegt. Nächste Woche wird die Bodenplatte betoniert. © René Meinig

In die bröckeligen Gemäuer an der Ecke Annen-/Marienstraße soll wieder Leben einziehen. 247 Eineinhalb- bis Fünfraumwohnungen werden dort entstehen. Im Erdgeschoss ziehen Läden, Büros und ein Café ein. Derzeit bestimmen an der alten Oberpostdirektion und dem Telegrafenamt aber erst einmal Bauleute das Bild. Der Abriss ist weitgehend beendet. Doch die beiden markanten Hauptgebäude bleiben erhalten. Ergänzt werden sie durch zwei Neubauten mit bis zu sieben Geschossen. Am Donnerstag legte Vorstandschef Christoph Gröner von der CG-Gruppe mit anderen Bauleuten den Grundstein.

„Wir werden den beeindruckenden Altbau erhalten und durch zwei Neubauten ergänzen“, erklärte er. Dafür investiert sein Unternehmen über 63 Millionen Euro. Gröner war schon vor vielen Jahren in Dresden und habe sich gewundert, dass am Postplatz eine attraktive Innenstadt fehlt. Mit dem Ausbau der Oberpostdirektion und weiteren Neubauten anderer Investoren im Umfeld werde die wiederentstehen.

Er war ohnehin erstaunt, dass an den mittlerweile 15 Jahre leer stehenden altehrwürdigen Gebäuden nicht schon viel früher etwas geschehen ist. Für die CG-Gruppe wäre es zwar durchaus möglich gewesen, die alten Gebäude abreißen zu lassen. Denn sie stehen nicht unter Denkmalschutz. Doch Gröner hat es für wichtig gehalten, die unverwechselbare historische Architektur zu erhalten und diese nach modernen Ansprüchen auszubauen.

„Die Mieten werden zwar nicht günstig sein“, stellte er klar. „Wir werden den Mietern dafür aber sehr viel bieten.“ Schließlich gibt es dort noch einen unverbauten Blick direkt zum Zwinger. Die Fassaden würden auch umweltfreundlich gedämmt. Statt Styropor wird dabei Glaswolle eingesetzt. Die Mieten werden zwischen 12,50 und 14 Euro pro Quadratmeter liegen.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatten die Bauleute begonnen, die Gebäude zu entkernen, also Einbauten, Tür- und Fensterrahmen herauszureißen. Im März rollten die Abrissbagger an, um die beiden Seitenflügel und das desolate Obergeschoss des an der Marienstraße liegenden alten Telegrafenamtes abzutragen.

„Ich bin froh, dass bisher alles so gut klappt“, sagte Bert Wilde, der Dresdner CG-Niederlassungschef. Seit Ende September liegt der neue Fernwärmeanschluss am Komplex an. Das Fundament der Tiefgarage zwischen den beiden Altbauten ist schon fast fertig. Darin wurde der Grundstein mit einer Kassette versenkt, in der neben Dresdner Tageszeitungen auch andere Dokumente an den symbolischen Start des Hochbaus erinnern. Nächste Woche soll die Bodenplatte für die Tiefgarage betoniert werden, in der 107 Autos Platz finden.

Eine besondere Herausforderung ist jetzt die Sanierung der Altbauten. Darum kümmern sich Spezialisten der CG Bauprojekt GmbH. Die bis zu 140 Jahre alten Fundamente müssen zusätzlich verstärkt werden, um überhaupt tragfähig zu sein. Das geschieht im sogenannten Hochdruck-Injektionsverfahren (HDI), erklärt Wilde. Mit einem Spezialgerät werden Zement, Wasser und Luft in den Untergrund geblasen. Letztlich entstehen Wände aus starken Betonpfählen. Somit werden die Fundamente um bis zu vier Meter bis auf tragfähigen Grund verlängert.

Außerdem werden hinter den Außenwänden Stahlbetonstützen eingezogen und unter die desolaten Decken Zwischenwände aus Ziegeln gemauert. Zwei Zusatzgeschosse kommen aufs alte Telegrafenamt, zwei auf die niedrigere Oberpostdirektion an der Annenstraße. Im Juli 2018 sollen die Mieter einziehen.

