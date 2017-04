Grundstein für mehr Sicherheit In Krippen entsteht ein neues Haus für die Feuerwehr, damit sie nicht mehr selbst in Not gerät.

Freuen sich, dass der Hochbau beginnt: Bürgermeister Thomas Kunack (v.l.), Landtagsabgeordneter Jens Michel, Kreisbrandmeister Karsten Neumann und Krippens Wehrleiter Jens Feller. © Dirk Zschiedrich

Die Hülse, die ins Fundament versenkt werden soll, ist vorbereitet. Die gefüllten Sektgläser stehen parat. Am Freitag war zu einer besonderen Grundsteinlegung großer Bahnhof in Krippen. Der Bad Schandauer Ortsteil bekommt ein neues Feuerwehrgebäude. Es soll ein Ersatz für das alte am Elbufer sein. Bei Hochwasser braucht die Feuerwehr in Krippen selbst Hilfe, obwohl sie dann ja gerade gebraucht würde. Mehr als eine Million Euro haben Bund und Freistaat über den Hochwasserfonds 2013 für Abriss, Hangsicherung und Neubau zur Verfügung gestellt.

Damit auch die Nachwelt weiß, warum das Gebäude mal an dieser Stelle gebaut wurde, sind Fotos vom alten, 2002 und 2013 überschwemmten Gerätehaus mit in die Hülse gelegt worden. Dazu natürlich die Sächsische Zeitung vom Tage, ein Amtsblatt, Ansichten der Gebäude, die für den Neubau abgerissen wurden, wie dem Lehrschwimmbecken oder der alten Fabrik. Alles wurde eingemauert und sollte die Zeiten überdauern.

Der Bau liegt im Plan, auch finanziell. Zwar gab es schon Mehrausgaben zu beschließen. Einige Bauarbeiten waren aber auch günstiger als gedacht. „Jetzt sind wir ja aus dem Untergrund raus. Da dürfte es eigentlich keine Überraschungen mehr geben“, erklärt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Bauübergabe ist Ende des Jahres geplant. Beim Umzug setze man sich aber nicht unter Druck, heißt es. Den drei Jahre dauernden, bürokratischen Planungsprozess habe man schließlich auch schon meisterhaft überbrückt.

