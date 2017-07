Grundschulleiterin verlässt Reichstädt Annett Richter probiert nach 13 Jahren etwas Neues. In ihrer Dippser Zeit hatte sie noch eine ganz besondere Aufgabe.

Die bunte Außenfassade ihrer Schule hat Annett Richter immer gefallen. Aber dennoch wechselt sie jetzt und übernimmt die Leitung der Grundschule im Poisental in Freital. 13 Jahre stand sie an der Spitze der Einrichtung in Reichstädt. © Franz Herz

Ihr Büro hat Annett Richter schon ausgeräumt. Mit Jörg Spindler, ihrem Nachfolger als Leiter der Grundschule Dippoldiswalde in Reichstädt, hat sie schon vergangene Woche die Übergabe geregelt. Offiziell hat Annett Richter am Montag, dem 31. Juli, ihren letzten Tag als Chefin in Reichstädt. Von Dienstag an leitet sie die Poisental-Grundschule in Freital.

In den 13 Jahren, die sie für die Einrichtung in Reichstädt verantwortlich war, hat sie sich laufend mit einem Thema befasst, das ihr eigentlich gar nicht so liegt. „Ich hatte immer wieder mit Bauvorhaben zu tun“, erinnert sie sich. Der erste Anbau und die bunte Außenfassade, das war schon fertig, als Annett Richter in Reichstädt angefangen hat. 2007 folgte dann die Sanierung der Toiletten mit dem zusätzlichen Einbau eines behindertengerechten WCs.

„Und zwischenzeitlich war unsere Schülerzahl auf 260 angewachsen, sodass unsere Räume nicht mehr reichten“, sagt die Schulleiterin. Das hatte einen weiteren Anbau zur Folge mit Räumen für den Hort und Fachunterricht. „2009 zum 40-jährigen Bestehen der Schule haben wir den eröffnet.“

Aber das Bauprogramm ging weiter. Die Schule hatte einen guten Stand erreicht, aber die Turnhalle noch nicht. Es dauerte ein wenig, ehe die Stadt die Finanzierung für das Vorhaben in trockenen Tüchern hatte. Aber 2015 begannen die Arbeiten, und zum Kindertag 2016 wurde die grundsanierte und erweiterte Halle eingeweiht.

Die Grundschule Das Schulgebäude wurde 1969 gebaut, damals als Polytechnische Oberschule. In Reichstädt lernen die Grundschüler aus der Kernstadt Dippoldiswalde, Reinholdshain, Oberhäslich, Elend, Ulberndorf und Reichstädt sowie Integrationsschüler. Personal: 16 Lehrer, zwei Sonderpädagogen und eine Schulsozialarbeiterin kümmern sich um die Kinder. 217 Kinder besuchen die Schule derzeit. Ihre Zahl schwankte in den vergangenen Jahren zwischen 200 und 260. Im kommenden Jahr werden wieder 245 erwartet.

In diesen Sommerferien wurde noch der Schulhof neu gepflastert. Jetzt fehlt nur noch ein Zaun um das Gebäude und die Schule wäre baulich tipptopp.

Eigentlich kein Anlass wegzugehen. Aber Frau Richter nennt die Gründe für ihren Schritt. „13 Jahre sind eine lange Zeit. Da ist auch einmal der Moment gekommen, etwas zu verändern“, sagt sie. Sie ist jetzt 48 Jahre alt. Ein Alter, in dem sie noch einmal neu anfangen kann. Sie hat noch genug Zeit, um an der Schule in Freital etwas zu bewegen. Außerdem leben ihre Eltern in Freital. Für die ist es auch von Vorteil, wenn ihre Tochter in der Nähe arbeitet. Zudem verkürzt sich der Arbeitsweg, denn Annett Richter lebt in Heidenau. Da war der Weg nach Reichstädt vor allem im Winter auch manchmal beschwerlich.

In Freital ist Annett Richter aufgewachsen, und dort hat sie auch gearbeitet, bevor sie sich nach Dippoldiswalde beworben hat. Sie war seinerzeit Beratungslehrerin für Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwächen. Die Reichstädter Schule hatte einen Schwerpunkt auf der Integration von Kindern mit sprachlichen Handicaps. „Ich hatte also einen inhaltlichen Bezug, und die Schule hat mir gefallen“, erinnert sich Richter. Sie war anfangs kommissarisch eingesetzt. Aber als das Schulamt 2006 plante, sie wieder abzuberufen, machten sich die Eltern und Bürgermeister Ralf Kerndt (Freie Wähler) für ihren Verbleib stark und setzten sich durch. Seit 2007 ist Richter fest als Schulleiterin im Amt.

Reichstädt hat schon seit dem Jahr 2000 einen Zweig für die Integration von Schülern, die sprachliche Förderung benötigen. Ihr liegt dabei viel daran, dass die Lehrer die Stärken eines jeden Schülers erkennen und ihn darin unterstützen.

Zwei Kolleginnen vom Förderschulzentrum Osterzgebirge unterstützen die Grundschule dabei. Sie haben dafür eineinhalb Arbeitsstellen. „Das ist im Lauf der Jahre immer weniger geworden“, stellt Richter fest. Die Grundschule hat auch schon Kinder mit einer Lernbehinderung gehabt und eines mit Autismus. „Aber wenn wir immer weniger Ressourcen haben, können wir auch weniger solche Aufgaben übernehmen“, sagt sie.

Hier sieht sie auch ein Problem auf ihren Nachfolger zukommen, Jörg Spindler. Er wechselt von der 35. Grundschule in Dresden nach Reichstädt. Annett Richter wünscht ihm viel Erfolg. Sie weiß aber auch, dass der Schule ein Nachwuchsproblem ins Haus steht. „Wir haben viele ältere engagierte Lehrer“, stellt sie fest. Weil die Schule nicht stark gewachsen ist, sind in den vergangenen Jahren wenig neue Lehrer dazu gekommen. In den nächsten Jahren werden mehrere Kolleginnen in den Ruhestand wechseln, und das gerade in einer Zeit, in welcher der Nachwuchs im Lehrerberuf knapp ist. Da steht die Grundschule Dippoldiswalde in Reichstädt vor einer Herausforderung.

