Grundschule wird saniert Waldheim hat in den vergangenen Jahren sieben Millionen Euro zum Wohl der Kinder ausgegeben.

„Der erste Bauabschnitt soll möglichst noch in diesem Jahr fertig werden“ – Bürgermeister Steffen Ernst. © DA-Archiv/André Braun

Mit Beginn der Sommerferien wird die energetische Sanierung der Waldheimer Grundschule starten. Das sagte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Dienstagabend während der Einwohnerversammlung in Schönberg. Mehr als eine Million Euro wird das umfangreiche Bauvorhaben kosten. Der erste Bauabschnitt solle möglichst in diesem Jahr fertiggestellt werden, so Ernst. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Vorgesehen sind die Modernisierung der Klassenräume sowie die energetische Gebäudesanierung. Auch die technischen Anlagen sollen erneuert werden. Die Stadt erhofft sich Fördergeld aus dem Fonds Investkraftstärkung. Das Landratsamt befürwortet das.

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren eine hohe Summe eigenes und Fördergeld in die Hand genommen, um die drei Schulen auf Vordermann zu bringen. „Zwischen 2006 und 2014 waren es 3,9 Millionen Euro“, sagte er. Rund zwei Millionen Euro seien im selben Zeitraum in die Sanierung und den Umbau der fünf Kindereinrichtungen geflossen.

Steffen Ernst nannte die aktuellen Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die in Waldheim in die Krippe beziehungsweise Schule gehen: „250 besuchen den Hort, 132 die Krippe, 279 den Kindergarten, 240 die Grundschule, 362 die Oberschule und 106 die Förderschule.“ (DA/sol/eg)

zur Startseite