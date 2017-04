Grundschule wird neu verkabelt Der Umweltminister selbst hat den Bescheid über Fördergeld in Roßwein abgegeben. Die Schüler ziehen während des Baus um.

Umweltminister Thomas Schmidt (CDU, Mitte) übergibt den Bescheid über Fördergeld Bürgermeister Veit Lindner und die Roßweiner Grundschüler „Am Weinberg“. Mit ihnen freut sich auch CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann. Brücken in die Zukunft © Dietmar Thomas

Was für eine Aufregung zum Montagmorgen in der Roßweiner Grundschule „Am Weinberg“. Sachsen Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) hat auf dem Weg in sein Dresdener Büro einen Umweg über Roßwein eingelegt. In der Schule brachte er selbst den Förderbescheid aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ vorbei. Bei der Übergabe im Musikzimmer durften alle Schüler von der ersten bis zur vieren Klasse, alle Lehrer, Elternvertreter und Hortleiterin Birgit Schwitzky dabei sein. Immerhin werden alle am Ende nicht nur profitieren. Alle müssen 2018 während der Bauarbeiten auch einige Einschränkungen hinnehmen.

So ist geplant, dass die Grundschüler für ungefähr drei Monate woanders lernen. „Wahrscheinlich in den Räumen der ehemaligen Hochschule an der Döbelner Straße“, sagte Bauamtsleiterin Petra Steurer. Einen Generalplan haben im Moment aber weder sie noch Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Der werde nun erarbeitet.

Zunächst sei geplant gewesen, die Erneuerungen in den großen Sommerferien zu realisieren. Doch das klappe zeitmäßig und auch technisch nicht, begründen die beiden Amtsleiterinnen. Die neuen Leitungen für Strom, Telefon und Informationstechnik müssten etagenweise eingezogen werden. Daher sind der Hort und die Grundschule, die sich ein großes Haus teilen, gleichermaßen und gleichzeitig betroffen. Doch mit Schulverlagerungen haben die Roßweiner schon Erfahrungen. Die Oberschüler haben mehr als ein Jahr außerhalb ihres Schulgebäudes gelernt, während das innen von den Handwerkern umgekrempelt worden ist.

Brücken in die Zukunft zurück 1 von 5 weiter Außer dem Bauprojekt in der Grundschule „Am Weinberg“ 2018/19 sollen in Roßwein und den Ortsteilen noch folgende Vorhaben aus diesem Förderprogramm angegangen werden: Kita Böhrigener Straße: Dort werden 2017 unter anderem der Turnraum und die Abwasseranlagen erneuert. Kita Striegiszwerge, Niederstriegis: Diese Kita bekommt 2017 einen Anbau und damit mehr Platz. Förderschule Albert Schweitzer: Hier ist 2019 eine Umstellung der Ölheizung auf Gas vorgesehen. Im Rathaus sollen 2017/18 die Bleiglasfenster im kleinen und großen Ratssaal erneuert werden. Quelle: Stadt Roßwein

Außer den Leitungserneuerungen sind Umbauten vorgesehen, um Forderungen des Brandschutzes zu erfüllen. Treppen und Fußböden sollen in Ordnung gebracht werden. Und auch auf dem Schulhof muss sich einiges zum Besseren verändern. Das alles wird fast 600 000 Euro kosten. Bund und Freistaat Sachsen geben 440 000 Euro dazu, sodass sich die Kommune „nur“ mit 143 000 Euro an der Sanierung beteiligen muss.

Schon vor ein paar Jahren nutzte die Stadt Roßwein ein Förderprogramm, um das mehr als 20 Jahre alte Schulhaus energetisch auf Vordermann zu bringen, Fenster zu erneuern und das Haus zu dämmen. Später hofft Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) auf eine weitere Fördergelegenheit. Dann wäre es aus Sicht des Rathauschefs wichtig, die Heizung zu erneuern und einen Aufzug anzubauen. „Danach wäre dieses Schulgebäude tipptopp“, findet Lindner.

Schulleiterin Barbara Richter wünschte sich überdies, dass der Freistaat auch in Sachen Turnhalle helfen kann. Die Halle hinter dem Schulgebäude ist ein Sorgenkind von Lehrern, Stadträten und Nutzern. Alles ist verschlissen. Schon seit Monaten wird überlegt, ob eine Sanierung wirklich noch etwas bringt oder ob es schon ein Neubau sein muss. Darüber wird der Hauptamtsleiterin zufolge im Sommer entschieden.

Die Frage ist, wie Roßwein diese neuerliche große Ausgabe finanzieren kann. Zwar ist der Neubau der Sporthalle an der Oberschule weitgehend mit Flutaufbaugeld bezahlt worden – einige Aufwendungen blieben allerdings auch an der Kommune hängen. Und die Liste von Wünsche ist in allen Bereichen – von Straßenbau bis Seniorenwohnungen – lang.

Minister Schmidt freute sich, dass Roßwein die Priorität in der Schule gesehen hat, wie viele andere Kommunen übrigens auch. Von rund 2 200 Projekten, die im Programm „Brücken in die Zukunft“ beantragt worden sind, kommen fast die Hälfte aus dem Bildungsbereich.

