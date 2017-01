Grundschule wird bald zur Baustelle Damit ab Sommer in Kurort Hartha gebaut werden kann, sind nun wichtige Entscheidungen gefallen.

Für die Sanierung der Grundschule „Bernhard Hantzsch“ im Kurort Hartha wurden jetzt einige Bauleistungen vergeben. © Andreas Weihs

Die Stadt Tharandt ist der bevorstehenden Sanierung der Grundschule „Bernhard Hantzsch“ im Ortsteil Kurort Hartha ein Stück nähergekommen. Dazu haben die Mitglieder des Stadtrates auf ihrer jüngsten Sitzung wichtige Planungsleistungen an die einzelnen Ingenieur- und Architekturbüros vergeben. Konkret betrifft das die Planung der Haustechnik an das Ingenieurbüro Werner Meißner aus Lauchhammer für rund 265 000 Euro, die komplette Objektplanung für knapp 400 000 Euro an das Bauwerksbüro Steffen Müller aus Fördergersdorf und die Planung der Freianlagen für fast 50 000 Euro an das Büro Landschaftsarchitektur und Spielraumgestaltung Barbara Kroll in Bobritzsch-Hilbersdorf. Die Firmen werden bauabschnittsweise beauftragt, sobald die Fördermittel für das Großprojekt zur Verfügung stehen. Ziel ist es, mit der Sanierung der Turnhalle zu beginnen, bevor anschließend das Schulhaus an sich in Angriff genommen wird.

Da die Ausschreibung der Leistungen nicht europaweit erfolgte, hatten einige Stadträte zunächst Bedenken, dass die Beschlussfassung und damit die Vergabe der Planungen nicht rechtlich einwandfrei ist. Denn ab einem Auftragswert von 207 000 Euro wäre eine solche europaweite Ausschreibung notwendig. Allerdings nicht, wenn die Vergabe in mehreren Schritten erfolgt, heißt es seitens der Stadt.

Die Rathausspitze rechnet für die komplette Sanierung und den teilweisen Umbau des Schulhauses, inklusive der Modernisierung der angrenzenden Turnhalle und der Neugestaltung des Außenbereiches mit Kosten von rund fünf Millionen Euro. Eine Summe, die innerhalb der nächsten fünf Jahre in das Denkmal investiert werden soll – und das bei laufendem Schulbetrieb. Insgesamt drei Millionen Euro muss die Forststadt selbst aufbringen.

Abgesehen von der kompletten Neugestaltung der Räume und Flure, sollen Heizung, Brandschutz und auch einige Fenster erneuert werden. Ziel ist es zudem, Schulbetrieb und Horträume künftig voneinander zu trennen. Der Schulhof soll zentral, von allen Seiten des Gebäudes, erreicht werden können. Auch ein Sitzkreis im Freien ist geplant, ebenso ein Schulgarten mit Hochbeeten, ein kleiner Teich und ein Niedrigseilgarten für die Schüler.

