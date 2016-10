Grundschule wird aufgehübscht Es werden nicht nur die Klinker der denkmalgeschützten Fassade getauscht, sondern es geht auch aufs Dach.

Blick auf die Grundschule Strehla. Die wird bald zur Baustelle. © Eric Weser

Frischzellenkurz für die Grundschul-Fassade: Strehlas Stadträte haben ein großes Auftragspaket vergeben, damit das Äußere des Klinkerbaus an der Lindenstraße in den nächsten Wochen und Monaten saniert werden kann. Unter anderem werden schadhafte Dachbalken ausgewechselt und das Dach gedeckt. Zudem sollen Klinker in der denkmalgeschützten Fassade getauscht und die gesamten Fugen erneuert werden.

Auch die Sandstein-Elemente in der Fassade werden bearbeitet. Rund 130 000 Euro gehen an insgesamt vier Firmen – eine Zimmerei aus Frauenhain, einen Döbelner Dachdeckerbetrieb, einen Fassadenspezialisten aus Ottendorf-Okrilla und eine Gerüstbaufirma aus Belgern. Laut Stadtverwaltung sollen die Arbeiten am Dach je nach Wetter noch in diesem Jahr erfolgen.

In einem Sonderstadtrat am nächsten Montag sollen zudem die Putzarbeiten im Zuge der Dach- und Fassadensanierung beauftragt werden. Ebenso im Programm: Aufträge für eine Brandmelde-Anlage und neue Sicherheitsbeleuchtung in der Oberschule. Der Sonderstadtrat findet am Montag, 17. Oktober, ab 19 Uhr im Jugend- und Freizeitzentrum statt. Ort: Leckwitzer Straße 8 a. (SZ)

