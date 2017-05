Grundschule wird 120 Es ziert so manche Postkarte; das historische Schulgebäude im Herzen von Liegau. Jetzt wird ein großes Jubiläum gefeiert.

Eine der vielen historischen Ansichtspostkarten aus Liegau, die das Schulgebäude zeigen. Am kommenden Freitag wird das 120. Jubiläum gefeiert. © Schule

Es hat Charme und es gehört zum Ortsbild, das historische Schulgebäude oberhalb der Rödertalstraße in Liegau. Nun wird es 120! Und das wird gefeiert. Am kommenden Freitag, dem 12. Mai lädt die Grundschule deshalb zum Tag der offenen Tür ein.

In der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr können sich Besucher dann in der Schule und im Außengelände umschauen. Jedes Klassenzimmer wird sich dann mit jeweils einem Thema aus der Schulgeschichte befassen; gestaltet von den Schülern. Um 16 Uhr werden die Schüler dann im Grünen Klassenzimmer ihre künstlerischen Talente präsentieren – der Schulchor wird zu erleben sein, es werden Theaterstücke gespielt und es wird getanzt. Auch kulinarisch wird einiges geboten, heißt es in der Einladung. Ab 15 Uhr schenkt das Ganztagsangebot Hauswirtschaft der Schule Kaffee und selbst gebackenen Kuchen aus, ab 16 Uhr grillt der Förderverein der Schule.

Und sicher wird natürlich auch über die Zukunft der Grundschule gesprochen. Bekanntlich stößt das historische Gebäude an seine Grenzen – und es gibt Überlegungen, auf dem Areal des Epilepsiezentrums an der Wachauer Straße einen Neubau ins Auge zu fassen. Dort könnte die Grundschule in moderne Räume ziehen, einige Einrichtungen gemeinsam mit der Förderschule des Epilepsiezentrums nutzen. Zwei Schulen unter einem Dach sozusagen. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt wird erst mal zurück- und ins Heute geschaut – und natürlich gefeiert. (SZ/JF)

zur Startseite