Grundschule Sagar bekommt Geld für Sanierung Der Gemeinderat Weißkeißel hat dem Zuschuss zugestimmt. Diese finanzielle Hilfe soll aber einmalig bleiben.

Die Schuluhr der Grundschule Sagar, von der Straßenseite aus © Rolf Ullmann

Weißkeißel. Mit 62 000 Euro beteiligt sich Weißkeißel an den Kosten der Schulsanierung in Sagar. Nach dem Gemeinderat Krauschwitz haben nun auch die Weißkeißeler Räte der gemeinsamen Vereinbarung zugestimmt. Das allerdings mit Bauchschmerzen, wie Weißkeißels Bürgermeister Andreas Lysk betont.

Denn mit dem Geld hätte man auch die Eigenmittel für Projekte in Weißkeißel finanzieren können, sodass der Gemeinde – Fördermittel eingerechnet – noch eine weitaus größere Investitionssumme entgehe. „Aber die Kinder gehen vor“, so Andreas Lysk. Wenn die Schule in Sagar nämlich nicht saniert werden würde, müssten die Kinder aus Weißkeißel irgendwann in Weißwasser eingeschult werden, da die Grundschule in Bad Muskau bereits voll sei.

Einig sind sich die Weißkeißeler Gemeinderäte, dass es sich bei dem Zuschuss um eine einmalige finanzielle Hilfe handeln soll. Schließlich bekomme Krauschwitz für die Schule rund 120 000 Euro im Jahr als Schlüsselzuweisung vom Freistaat. Davon müsse nach einer Überschlagsrechnung jährlich ein fünfstelliger Betrag übrig bleiben, von dem eine Rücklage für Investitionen gebildet werden könne, rechnet Andreas Lysk in der Ratssitzung vor. Schließlich würden die Gehälter der Lehrer ja vom Land Sachsen bezahlt. Es sei nicht die Aufgabe der Weißkeißeler Steuerzahler, diese Investition zu finanzieren, findet auch Gemeinderat David Buder.

In der Ratssitzung informiert Andreas Lysk auch darüber, dass es bereits eine Einladung für einen Termin bezüglich der Oberschule Krauschwitz gebe. Da werde er „Danke“ sagen und dass Weißkeißel seinen Anteil gebracht habe, kündigt der Bürgermeister an.

