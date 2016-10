Grundschule muss warten

Die Heidenauer Gleißberg-Grundschule sollte jetzt weiter energetisch saniert werden. Dafür gab es auch grünes Licht. Über das zusätzliche Investitionsprogramm sollte Heidenau Geld bekommen. Trotzdem tauscht sie nun dieses Vorhaben mit der Erneuerung der Elektrik in der Kita Kunterbunt. Der Hintergrund ist das Geld.

Das Geld vom Bund für die Investition ist nämlich an Bedingungen geknüpft. Eine davon ist, es muss bis Ende 2018 ausgegeben sein. Das klingt zwar nach viel Zeit, doch bei den umfangreichen Arbeiten in der Gleißberg-Schule ist das nicht zu schaffen. Erstens muss eine so große Maßnahme europaweit ausgeschrieben werden, zweitens kann in der Schule nur in den Ferien gearbeitet werden, was die mögliche Zeit einschränkt.

Außerdem hofft die Stadt Heidenau, noch mehr Geld für die Gleißberg-Schule zu bekommen. Dafür will sie die Gelder vom Bund um europäische Mittel für die Heizung ergänzen und dann alles zusammen machen. Aber eben nicht sofort, weshalb jetzt erst einmal die Kunterbunt-Kita elektrotechnisch auf Vordermann gebracht wird. (SZ/sab)

zur Startseite