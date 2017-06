Grundschule hat jetzt einen Namen Dass diese jetzt genau so heißt wie die Oberschule, hat seinen besonderen Grund.

In Lommatzsch gibt es jetzt die Grundschule Lommatzscher Pflege. Dass diese jetzt genau so heißt wie die Oberschule, hat seinen Grund. „Wir wollen in Lommatzsch die beste Bildung für unsere Kinder haben. Vom Kindergarten bis zur Oberschule arbeiten die Pädagogen an der Weiterentwicklung ihrer Konzepte. Die Bildungseinrichtungen sollen zukünftig für unsere Kinder wie ein Räderwerk sein, wo jedes Rädchen stimmig ineinandergreift. Damit wollen wir unseren Kindern bestmögliche Startbedingungen für ihren beruflichen Lebensweg bieten. Mit einem einheitlichen Namen für Grund- und Oberschule bringen wir diese Ziele schon heute zum Ausdruck“, erklärt Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

Die Kooperationsverträge zwischen Grundschule und Oberschule sowie Hort und Kita seien Voraussetzungen hierfür und der Schulförderverein für beide Schulen begleite und unterstütze die Einrichtungen. Die Lommatzscher Pflege und die Grundschule Lommatzsch haben somit vielfältige gemeinsame Beziehungen. Zum Schulfest führte ein Kunstprojekt auch all dies noch einmal zusammen. Der Oschatzer Bildhauer Joachim Zehme gestaltete Sandsteintafeln mit Wünschen von Kindern und Erwachsenen für die Lommatzscher Pflege, für die Grundschule und für die Stadt.

Die Schule besteht seit 158 Jahren. Ab dem nächsten Schuljahr ist es eine Ganztagsschule. Kinder aus drei Gemeinden und ungefähr 50 Dörfern besuchen die Grundschule. Aber auch die Lehrkräfte kommen nicht nur aus Lommatzsch, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden. (SZ)

