Grundschule für die neue Lingnerstadt Die Stadträte haben sich im Streit um die künftige Schullandschaft geeinigt.

Wie viele neue Grundschulen müssen aufgemacht werden? Wie voll werden Dresdens Gymnasien? Und wer zieht nun in das Haus an der Boxberger Straße in Prohlis? Seit Monaten wird über die Schullandschaft der nächsten fünf Jahre gestritten. Jetzt haben sich die rot-grüne-rote Ratsmehrheit und die CDU-Fraktion in vielen Punkten geeinigt. So sind sich die Politiker einig, dass im Bereich der neuen Lingnerstadt nicht nur eine Oberschule gebaut werden sollte, sondern auch eine Grundschule. „Hier entsteht ein riesiges Wohngebiet“, sagte Anja Apel, die bildungspolitische Sprecherin der Linken, am Donnerstag. Bei Bauprojekten dieser Größe müsse man in Zukunft mehr auf die sozialen Bedürfnisse achten. Ob die vierzügige Grundschule auch an die Cockerwiese kommen wird wie die Oberschule, ließen die Fraktionen offen. Wohnortnah müsste die Schule sein, das sei die Hauptsache.

Sicher ist auch, dass die Stadt in Schönfeld/Weißig noch einmal nachrechnen muss. „Dort wird es schwierig mit Grundschulplätzen“, so Heike Ahnert, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Das Schulverwaltungsamt soll Vorschläge erarbeiten, wie zusätzliche Plätze in diesem Gebiet entstehen können. Eine Erweiterung der Grundschule selbst ist baulich nicht möglich.

Außerdem ist beschlossen worden, die groß angelegte Förderschul-Umzugsaktion teilweise zu stoppen. So wird die Robinson-Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in der Südvorstadt bleiben. Um das Platzproblem dort zu lösen, könnte die Kantine in Container ziehen, bis die Schülerzahl wieder sinkt. Für Klotzsche soll der Gymnasium-Neubau im nächsten Doppelhaushalt festgezurrt werden.

Keine Einigung konnten die Ratsmehrheit und die CDU beim beruflichen Schulzentrum „Franz-Ludwig-Gehe“ in Gorbitz erzielen. Nach wie vor fordert Rot-Grün-Rot, dass die Schule das Haus am Leutewitzer Ring verlässt und Platz für ein Gymnasium macht. Die Berufsschüler könnten dann in die geplanten Neubauten an der Boxberger oder der Bodenbacher Straße ziehen. Die vorgesehenen neuen Gymnasien am World Trade Center und in der Johannstadt lehnen sie dagegen ab. Stattdessen soll an der Freiberger Straße nur eine fünfzügige Oberschule gebaut werden. Der Stadtrat wird voraussichtlich im Januar mit dem Schulnetzplan beschäftigen. (SZ/sr)

