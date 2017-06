Grundschule feiert Geburtstag

Die Grundschule Ludwig Richter in Freital-Birkigt feiert am Freitag, 16. Juni, ihr traditionelles Sommerfest. Dieses Jahr gibt es einen besonderen Anlass: Die Schule wird 25 Jahre alt. Von 15 bis 18 Uhr können Kinder mit ihren Familien und Freunden spielen, basteln und Spaß haben. Die Gäste erwartet ein buntes Bühnenprogramm mit dem Kinderchor und einer Tanzvorführung. Weitere Höhepunkte sind unter anderem Bogenschießen, Kistenstapeln und Kinderschminken. Außerdem stehen eine Hüpfburg und ein Glücksrad bereit. Die Schüler der dritten Klassen bieten Führungen durch das Schulhaus an. Außerdem werden die vierten Klassen verabschiedet. Es ist das neunte Sommerfest, organisiert wird es vom Schulhort. (SZ)

