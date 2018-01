Grundschule bittet um Unterstützung Zahlreiche Ganztagsangebote gibt es an der Schule in Ottendorf-Okrilla. Für einige werden aber noch engagierte Leiter gesucht.

An der Grundschule in Ottendorf gibt es viele Ganztagsangebote. Doch die Einrichtung braucht da noch Hilfe. © Symbolfoto: dpa

Ottendorf. Neben dem alltäglichen Unterricht bietet die Grundschule Ottendorf-Okrilla an drei Nachmittagen in der Woche die sogenannten Ganztagsangebote (GTA) an. Sie dienen zum einen der Steigerung der Lernkompetenz, zum anderen aber auch einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung. So erledigen die Schüler beispielsweise gemeinsam mit den GTA-Leitern ihre Hausaufgaben, lesen ein Buch oder treiben zusammen Sport. Auch hier reicht das Angebot von verschiedenen Ballspielen über Tischtennis bis hin zu Zumba, wo sich die Teilnehmer richtig auspowern können. Weiterhin besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu kochen oder zu backen. Die Kinder sind kreativ beim Malen, Basteln und Töpfern, gerissen beim Schach und betätigen sich als Schulreporter und entdecken als Gärtner die Natur. Kurzum, das Angebot ist riesig und vielfältig.

Möglich sind die Ganztagsangebote durch Fördermittel des Freistaates Sachsen. Doch Leben hauchen ihnen erst die vielen freiwilligen GTA-Leiter ein, die ihre Sachkenntnisse, Ideen und pädagogisches Geschick einsetzen, um den Kindern diese Angebote überhaupt zu ermöglichen. „An der Stelle möchten wir uns recht herzlich für diese Arbeit bedanken“, betont auch Schulleiter Uwe Feierabend. Seinen Dank verbindet er aber gleichzeitig mit einem Aufruf. Denn die Ottendorfer Grundschule ist auf der Suche nach weiteren freiwilligen Helfern, die gern bereit sind, einmal wöchentlich eine Arbeitsgemeinschaft für rund anderthalb Stunden durchzuführen.

Konkret sucht das Team um Uwe Feierabend einen Leiter für die „Gartenfreunde“, für „Schach“ sowie für das Angebot „Kreatives Gestalten“. Doch auch eigene Themen und Ideen seien herzlich willkommen. Wer Interesse hat, kann sich gern vormittags im Sekretariat der Grundschule (Telefon 035205 53817) melden. Die Tätigkeit wird auf Honorarbasis vergütet. Voraussetzung sind neben einer geeigneten Persönlichkeit, pädagogische und fachliche Kenntnisse für das entsprechende Thema sowie ein polizeiliches Führungszeugnis. Die Ganztagsangebote der Grundschule finden immer Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt.

www.gs-ottendorf-okrilla.de

