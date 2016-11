Grundschule besonders sportlich Die Ottendorfer Schule erhält am Donnerstag eine Auszeichnung sowie 600 Euro für ihr sportliches Engagement.

In der Grundschule Ottendorf-Okrilla wird viel Wert auf Sport gelegt. © Thorsten Eckert

Die Grundschule von Ottendorf-Okrilla wird am heutigen Donnerstag mit dem Titel „Sportfreundliche Schule“ im Dynamo-Stadion Dresden ausgezeichnet. Sie erhält von Kultusministerin Brunhild Kurth eine Urkunde, eine große Medaille sowie einen Gutschein über 600 Euro, der für sportliche Zwecke verwendet werden soll. Neben der Ottendorfer Einrichtung erhalten die Auszeichnung neun weitere Schulen aus dem gesamten Freistaat. Die Kultusministerin gratuliert den Preisträgern: „Die Schulen begeistern ihre Schüler für den Sport, arbeiten mit Vereinen zusammen, bieten Sportfeste, Ganztagsangebote und Arbeitsgemeinschaften an. Viele ihrer Schüler nehmen außerdem sehr erfolgreich an nationalen wie internationalen Wettbewerben teil. Für ihren sportlichen Einsatz möchte ich besonders den Schulleitungen, Sportlehrern, Schülern, Eltern und den Vereinen danken.“

Für das Gütesiegel muss nach Angaben des Kultusministeriums dem Schulsport und der täglichen Bewegung ein hoher Stellenwert in der Schule eingeräumt werden. Die Schulen wurden unter diesen Gesichtspunkten von den Regionalstellen der Sächsischen Bildungsagentur ausgewählt. „Die Begeisterung für den Sport in jungen Jahren bleibt meist ein Leben lang erhalten. Daher haben wir im Schulsport eine große Verantwortung, auch über die Schulzeit unserer Kinder hinaus“, betonte die Ministerin und machte zugleich deutlich: „Neben Konzentrationsfähigkeit, Leistungswille und Ausdauer fördert der Sport vor allem Zusammenhalt, Respekt und Hilfsbereitschaft. Alles wichtige Faktoren für ein positives Schulklima und guten Unterricht.“ (ste)

