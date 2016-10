Grundschule bekommt Speiseraum Der Königsbrücker Stadtrat soll jetzt über einen entsprechenden Bauantrag entscheiden.

Die Königsbrücker Grundschule. © René Plaul

Die Vorbereitungen zum Bau des neuen Speisesaals an der Grundschule in Königsbrück gehen voran. Der Stadtrat soll jetzt über einen entsprechenden Bauantrag entscheiden. Die Stadt plant schon einige Jahre lang, einen neuen Speisesaal für die Schule zu bauen. Der vorhandene Essensraum ist zu klein. Die Schüler im Ortsteil Stenz essen deshalb in drei unterschiedlichen Mittagpausen. Die Stadt will in dem neuen Anbau Platz für 77 Sitzmöglichkeiten schaffen. Im alten Speiseraum können maximal 40 Schüler gemeinsam essen. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 400 000 Euro. Ein Teil davon sind Fördermittel.

Die Schule ist aber nicht der einzige Punkt auf der Tagesordnung des Stadtrats. Er wird sich auch mit den Folgearbeiten auf dem fast fertigen Kunstrasenplatz befassen und mit dem Kauf von zwei Fertiggaragen für das Sport- und Freizeitzentrum in Königsbrück. Der Stadtrat trifft sich Dienstag 19 Uhr im Saal des Rathauses. (SZ)

