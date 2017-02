Grundschuldach soll erneuert werden Das Gebäude in Räckelwitz ist in Schuss. Aber 27 Jahre haben Spuren huinterlassen.

© Schule Räckelwitz

Eigentlich ist die Räckelwitzer Grundschule gut in Schuss. Kein Wunder. Seit Jahren steckt die Gemeinde regelmäßig Geld in Modernisierung und Werterhaltung des Schulgebäudes und sanierte es damit nach und nach. Neben einem zweiten Rettungsweg bekam die Schule in den vergangenen Jahren unter anderem auch neue Toiletten und Garderoben. Nur das Dach des vor 27 Jahren in Betrieb genommen Gebäudes ist noch nicht erneuert. Momentan sei es auch noch dicht, so Bürgermeister Franz Brußk.

Doch die Gemeinde wolle nicht warten, bis das Flachdach dem Wetter nicht mehr standhält. Deshalb soll im nächsten Jahr die Dachkonstruktion erneuert werden. Dafür würde Bürgermeister Franz Brußk gern Fördergeld aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ einsetzen. Insgesamt 800 Millionen Euro schwer ist das komplette Finanzpaket. Sächsische Landkreise, Städte und Gemeinden können damit in den kommenden Jahren wichtige Investitionen anpacken und ihre Infrastruktur verbessern. Allerdings sei die Dachsanierung noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Rund 90 000 Euro Ausgaben müsse man dafür einplanen. (SZ/pam)

zur Startseite