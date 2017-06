Grundschul-Dach muss warten Es gibt eine gute und eine weniger gute Nachricht für Mühlbach.

Die Grundschule Mühlbach. © Katja Frohberg

Die Mühlbacher Grundschule bekommt ihr neues Dach erst im nächsten Frühjahr. Es gibt keine Firmen, die das eher machen können, sagt Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos). Das ist die nicht so gute Nachricht, die gute bekam die Gemeinde am Mittwoch: Den Fördermittelbescheid für die Sanitär- und Haustechnik in der Grundschule. Die Planungen für beide Arbeiten sollen nun nach Möglichkeit miteinander verbunden werden. Deshalb und weil es auch mal wieder an der Zeit ist, will Burkhardt die Arbeitsgruppe Schule jetzt wieder einberufen. Sie war im Sommer vergangenen Jahres gegründet worden, um die weitere Sanierung und Gestaltung der Schule zu begleiten.

Zuvor war ein Schulneubau erwogen worden. Als klar war, der ist für die Gemeinde nicht finanzierbar, konzentrierte man sich auf die Sanierung. Und da ist schon einiges getan worden: Brandschutz, Garderoben, Turnhalle und Computerzimmer zum Beispiel. (SZ/sab)

