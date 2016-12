Grundschüler tanzen für Senioren Den älteren Bürgern der Gemeinde wird ein buntes Programm geboten. Es gibt auch Wissenswertes.

Die Schüler der Grundschule unterhielten die Senioren von Großweitzschen mit Line-Dance und einem Musical. © André Braun

Die Turnhalle ist festlich geschmückt. Die mehr als 150 Senioren aus der Gemeinde Großweitzschen haben an den gedeckten Tischen Platz genommen. Die Mitarbeiter der Gemeinde tauschten ihren Computerarbeitsplatz gegen einen als Servicekraft ein. Traditionell beginnen die Mädchen und Jungen der Musikschule Fröhlich das Programm. Auch die Grundschüler wollen die Senioren unterhalten. Unter den Gästen sitzen so manche Großeltern und sehen stolz ihren Enkeln zu. Aufgeführt wird ein Musical. Unter Leitung von Schulleiterin Anita Reppe wird außerdem ein Line-Dance aufgeführt. Die Senioren sind begeistert. Es gibt viel Applaus.

Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos) berichtete den Senioren, was in diesem Jahr die Gemeinde alles an Projekten gestemmt hat. Und er hatte wir immer einen musikalischen Überraschungsgast mitgebracht. Schlagersängerin Mandy Bach und die Breitenauer unterhielten die Senioren, die nach Weihnachts- und Winterliedern auch Musik zum Tanzen sangen und spielten. (DA/je)

