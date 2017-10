Grundschüler schnuppern Zirkusluft Wachauer Mädchen und Jungen arbeiten mit dem Projektzirkus Andre Sperlich zusammen.

Der Projektzirkus war schon in vielen Schulen zu Gast. © Dirk Zschiedrich

Die Schüler der Wachauer Grundschule tauschen für mehrere Tage das Klassenzimmer mit der Zirkusmanege. Anfang November gastiert der Projektzirkus Andre Sperlich im Ort. Dabei werden die Kinder selbst zu Darstellern. Sie balancieren als Seiltänzer, führen Zaubertricks vor oder zeigen als Dompteur ihr Können. Sie studieren gemeinsam mit den Zirkusmitarbeitern ein richtiges Programm ein. Die Zirkusleute werden dabei individuell auf die Kinder eingehen und ihre Fähigkeiten fördern. Ob Pirat, Tüchertanz oder Taubendompteur - die Kinder dürfen auswählen, in welche Gruppe sie gehen wollen.

Die Ergebnisse des Trainings werden die Kinder bei mehreren Zirkusaufführungen zeigen. Diese öffentlichen Vorstellungen gibt es am Dienstag, dem 7. November um 17 Uhr und am Mittwoch, dem 8. November, 10 Uhr sowie 17 Uhr. Alle Interessenten sind willkommen. Das Zirkuszelt steht am Wachauer Kindergarten. (szo)

