Grundschüler rocken die Weihnachtsgeschichte Erstmals haben die Kinder ein Musical einstudiert und als „Türchen“ des lebendigen Adventskalenders aufgeführt.

Magdalena hat beim Weihnachtsmusical die schwangere Maria gespielt. Bei den mitreißenden Songs konnten Eltern, Großeltern und Mitschüler im Publikum nicht stillsitzen. © André Braun

Striegistal/Marbach. Es soll bitter kalt gewesen und ziemlich eng zugegangen sein – damals, vor mehr als 2000 Jahren, als Maria in einem Stall in Bethlehem ihren Sohn Jesu gebar. Zumindest klimatisch konnten sich die fast 100 Besucher am frühen Mittwochabend in diese Situation hineinversetzen. Denn auch in der Pfarrscheune in Marbach war es recht kalt. Und einen Sitzplatz bekam nur derjenige ab, der sich noch rechtzeitig auf den mit Kerzen erleuchteten Weg gemacht hatte. Fürs Stallflair sorgten einige Schafe, die das Programm offenbar auch genossen. Denn kein Mucks war die ganze Zeit über von ihnen zu hören.

Die Bühne gehörte den rund 20 Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen der benachbarten Grundschule, die am Religions- und Ethikunterricht teilnehmen. Sie schlüpften für Eltern, Großeltern und Nachbarn im Publikum in Kostüme und damit in die Rollen von Maria und Joseph, der Weisen und der Hirten, die von der Geburt Jesu verkündeten.

„Mit viel Eifer haben die Kinder die Lieder und Szenen des Weihnachtsmusicals ,Komm wir gehen nach Bethlehem’ von Mike Müllerbauer einstudiert“, bescheinigte Gemeindepädagogin Angelika Schaffrin. Sie übernahm bei dieser und der Aufführung am folgenden Tag als Schulabschluss für 2017 die Regie und soufflierte, wenn die Kinder angesichts großer Aufregung einen Texthänger hatten.

Die modernen Lieder präsentierten die Schüler so mitreißend, dass einige der Zuschauer nur schwer an sich halten konnten und sitzend oder stehend im Takt mitgingen oder sogar mitsangen. Als Erzähler führte Florian durch das Stück, der fast schon professionell von einer Szene zur nächsten überleitete.

Sogar eine Miniband konnten sich die Laiendarsteller „leisten“. Pfarrer Jörg Matthies hatte sich eine Mutter, die Cajon spielte, und einen Keyboarder an die Seite geholt. Er selbst griff während der Aufführung in die Saiten seiner Gitarre.

Mit der reichlich halbstündigen Musicalpräsentation haben die Schüler am Mittwochabend zugleich den lebendigen Adventskalender gestaltet. Die nächsten „Türchen“ öffnen sich am Freitagabend bei Familie Schaffrin/Roscher in Marbach, Hauptstraße 97, und am Sonnabend bei Susann Wurzinger, Wetterwitzer Straße 7 in Gleisberg. Beginn ist um 18 Uhr.

