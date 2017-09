Grundschüler rennen für Kinder in Not Die Grünlichtenberger haben einen Spendenlauf organisiert. Sie suchen noch Sponsoren. Das Geld wird gerecht aufgeteilt.

© Symbolbild/Marco Klinger

Die Mädchen und Jungen der Grundschule Grünlichtenberg treten am Freitag, 29. September, ab 8 Uhr zu einem Spendenlauf an. Bei diesem kommt es nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern nur auf die Zahl der Runden. „Vor dem Lauf suchen sich die Kinder Sponsoren. Das können Freunde, Bekannte, Verwandte oder auch Unternehmen im Ort wie Bäcker oder Bank sein. Diese verpflichten sich, dem Kind pro gelaufener Runde einen kleinen Betrag für seine Leistung zu spenden“, heißt es in einem Elternbrief. Die Schule hat als Betrag pro Runde 50 Cent festgelegt. „Es ist aber auch möglich, einen festen Betrag anzugeben, der unabhängig von der gelaufenen Rundenzahl gespendet wird“, so Schulleiterin Elke Schlieder. Für Einzelspenden über 20 Euro stellt bei Bedarf die Gemeindeverwaltung Kriebstein Spendenquittungen aus.

Initiator des Spendenlaufs ist das Team der Grundschule. Die gesammelten Spenden kommen zur Hälfte dem SOS-Kinderdorf in Zwickau zugute. Ein weiterer Teil des Geldes solle für die Ausstattung der Spielekiste der Bildungseinrichtung verwendet werden, so Elke Schlieder.

Das SOS-Kinderdorf Zwickau ist das erste SOS-Kinderdorf, das in den neuen Bundesländern gegründet wurde. 1991 erfolgten die Grundsteinlegung für das SOS-Kinderdorf und die Eröffnung eines Mütterzentrums. „Seitdem hat sich das Zwickauer SOS-Kinderdorf zu einem modernen Hilfeverbund mit zahlreichen Angeboten entwickelt“, heißt es auf der Internetseite der Einrichtung. Heute umfasst es sechs Kinderdorffamilien, sechs Kinder- und Jugendwohngruppen – davon zwei für minderjährige Flüchtlinge, betreutes Wohnen, das Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus, den Kinder- und Jugendtreff Spinnwebe und einen Kindergarten. (DA/sol)

www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-zwickau

