Grundschüler müssen umziehen Um die Sanierungsarbeiten voranzubringen, soll der Unterricht nach den Ferien anderswo stattfinden.

Strehlas Grundschülern steht ein zeitweiser Umzug bevor. Nach den Sommerferien sollen die Erst- bis Viertklässler in die Räume des ehemaligen Beruflichen Bildungszentrums (BBZ) an der Hugo-Haase-Straße umziehen. Hintergrund ist, dass das Schulgebäude an der Lindenstraße im Inneren saniert werden soll. Derzeit stimme man sich über Einzelheiten mit den zuständigen Behörden und der Schule ab, erklärte Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) Anfang dieser Woche vor den Stadträten in den Ausschüssen. Unklar sei derzeit zum Beispiel noch, ob der ältere oder der neuere Trakt des BBZ als Ausweichquartier genutzt werden soll – oder womöglich sogar beide. Das sei auch eine Frage der Kosten für die Reaktivierung. In dem leer stehenden Gebäude muss unter anderem die Heizung in Gang gebracht und die Elektroanlagen überprüft werden.

In der Grundschule, deren Dach und Fassade bereits in diesem Jahr saniert wurden, muss unter anderem noch die Brandmeldetechnik fertiggebaut werden. Die Planungen und Ausschreibungen dafür und für die Renovierung laufen laut der Stadtverwaltung bereits. (SZ/ewe)

