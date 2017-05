Grundschüler lernen, anderen zu helfen Um in Notsituationen zu helfen, muss man wissen wie. In Liebstadt gibt es dazu gleich ein Drei-Tage-Programm.

Was leistet eine Feuerwehr? Das und mehr erfahren Grundschüler in einem speziellen Projekt. © dpa

Wie man sich in Notsituationen verhält, muss man lernen. Davon kann ein Leben abhängen. Die Grundschule Liebstadt fängt daher schon früh an, ihre Schüler an das Helfen heranzuführen. Sie plante extra drei Projekttage mit viel Programm. Das Projekt „Helfen macht stark“ findet vom 10. bis zum 12. Mai statt. Es soll die Bereitschaft der Schüler anderen zu helfen, frühzeitig fördern, so Schulleiterin Karin Struppe. Dafür ist es wichtig, dass die Schüler sehen, wie andere Menschen und bestimmte Berufsgruppen wie die Feuerwehr sich in die Gesellschaft einbringen. Den Kindern soll mit dem Projekt jedoch auch schon eine gewisse Verantwortung für andere bewusst gemacht werden. „Schon die Grundschüler sollten wissen, was zu tun ist, wenn jemand Hilfe braucht“, so Karin Struppe. Um den Kindern das zu vermitteln, konnte die Schule die Johanniter mit ihrem Programm „Ersthelfer von morgen“ gewinnen. Auf altersgerechte Weise werden den Kindern Grundlagen der Ersten Hilfe beigebracht. Die jüngeren lernen kleine Wunden mit Pflastern zu versorgen, die Größeren bekommen gezeigt, wie man einen Notruf absetzt und jemanden in die stabile Seitenlage bringt. „Sie bauen damit auf Dinge auf, die sie auch schon bei uns im Unterricht gelernt haben“, so die Schulleiterin.

Spannend wird es für die Grundschüler auch, wenn die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk oder die Diensthundeschule der Polizei zu Besuch kommen. Dann lernen die Kinder etwas über die speziellen Aufgaben und die Ausbildung dieser Berufe. In der Schwimmsporthalle Pirna erleben die die 3. und 4. Klassen sogar hautnah die Arbeit von Rettungsschwimmern des Vereins Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

