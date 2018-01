Grundschüler lernen an neuer Computertechnik Außer den festen Arbeitsplätzen gibt es jetzt auch sieben Tablets. Eine interaktive Tafel würde das Fachkabinett noch bereichern.

Eva (rechts) und Liana gehören zu den Erstklässlern der Grundschule Leisnig, die von den neuen Computern begeistert sind. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, muss aber das Internet noch schneller werden. © André Braun

Leisnig. Blitzschnell sitzen die Erstklässler auf den bunten Drehstühlen. Vor ihnen stehen Flachbildschirme. Die meisten wissen sofort, welcher Mausklick nötig ist, um zu den Lernprogrammen zu kommen. Schulleiterin Therese Bretschneider will die neue Technik im Computerzimmer präsentieren. „Wir haben neue Rechner, neue Flachbildschirme und auch neue Tische bekommen“, sagt sie. Letztere seien nötig gewesen, weil an den alten, normalen Tischen die Mindestabstände zum Bildschirm nicht eingehalten werden konnten. Jetzt stimmt auch dieses Detail.

Rund 10 000 Euro hat die Erneuerung der Computertechnik in der Grundschule gekostet. Das Geld kommt aus dem kommunalen Haushalt, wie Therese Bretschneider sagt. Aus dem eigenen Schuletat seien noch einmal rund 1 000 Euro investiert worden, und zwar in mobile Tablets. „So können wir Schüler auch am Nachmittag und in jedem Raum noch einmal beauftragen, an dem einen oder anderen Thema zu arbeiten“, begründet die Schulleiterin. Die auf den Tablets genutzten Lernprogramme könnten die Kinder auch daheim anwenden. Bei den im Unterricht verwendeten Programmen ginge das in dieser Form leider noch nicht.

Bei der Neuausstattung des Computerzimmers sei ein Arbeitsplatz dazugekommen. Damit stünden nun 13 zur Verfügung. „Das hängt mit unserer starken ersten Klasse zusammen“, erklärt sie. Die Schüler würden meist zu zweit arbeiten. Aber auch wenn Einzelarbeit nötig ist, genügt der Platz in diesem Fachkabinett. Die PC-Arbeitsplätze sind entlang der Wand angeordnet. In der Mitte gibt es noch Tische und Stühle wie in jedem anderen Zimmer.

Vorn steht noch eine „normale“ Tafel. An dieser Stelle könnte sich Therese Bretschneider gut eine interaktive Tafel vorstellen. Wie der DA berichtete, hat die Kommune vor, mit Fördergeld die komplette Oberschule mit interaktiven Tafeln auszurüsten. Ob auch an Grundschulen Bedarf besteht, das konnte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) nicht einschätzen.

„Wir haben uns daraufhin einmal mit dem Thema beschäftigt“, so die Schulleiterin. Ein Teil der Lehrerschaft stünde den interaktiven Tafeln offen gegenüber, ein Teil halte diese nicht für notwendig. „Doch gerade im Computerzimmer fände ich eine solche Tafel passend. Da könnten die älteren Schüler schon einmal sehen, was auf sie zukommt, wenn sie in die fünfte Klasse wechseln, und auch die Lehrer wissen dann damit umzugehen“, sagt die Leiterin der Sigismund-Reschke-Grundschule.

Das Computerkabinett und die dortige Technik werden von allen Grundschulklassen genutzt. Es gibt feste Zeiten für den Mathematik- und Deutschunterricht. Aber auch im Sachkundeunterricht recherchieren die Kinder am Computer. „Im Ganztagsangebot nutzen wir die Technik aber genauso“, so Therese Bretschneider.

