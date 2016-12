Grundschüler haben Lust auf Chemie Das Geschwister-Scholl- Gymnasium Löbau bietet eine besondere Ausbildung an. Dafür interessieren sich auch Viertklässler aus Kamenz und Olbersdorf.

Die Viertklässler Lennard und Jakob (r.) bei einem chemischen Experiment in der Pfiffikus-Akademie am Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau. © Matthias Weber

Warum können Falken so schnell fliegen? Was ist elektrischer Strom? Kann man mit Schildkröten zeichnen? Knapp 90 Viertklässler aus Grundschulen Ostsachsens können diese Fragen jetzt beantworten. Sie nahmen an der Pfiffikus-Akademie des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau teil.

Zum sechsten Mal fand diese Form der Werbung für die vertiefte mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung an diesem Gymnasium statt. Eingeladen waren überdurchschnittlich begabte und interessierte Schüler der vierten Klassen. „Unsere Schule ist die einzige in ganz Ostsachsen, die diese vertiefte Ausbildung und damit gute Entwicklungsmöglichkeiten in Naturwissenschaften anbietet“, informiert Uwe Kopte. Er ist der Verantwortliche für die vertiefte Ausbildung am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Jedes Schuljahr werden 20 bis 25 Schüler in eine Vertiefungsklasse aufgenommen. Ihre Ausbildung umfasst mehr Stunden in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Informatik. Dafür gibt es weniger Stunden beispielsweise in Geschichte.

Wenn auch eben erst der Vergleichsschultest Pisa den älteren Schülern in Deutschland attestierte, dass sie keine Lust auf Naturwissenschaften hätten, freuten sich die Lehrerinnen und Lehrer des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sehr darüber, dass die Viertklässler in der Pfiffikus-Akademie genau das Gegenteil beweisen. „Wir haben mit unserem Angebot voll ins Schwarze getroffen“, ist der Physiklehrer Peter Mögel sicher. „Die Experimente aus dem Alltagsleben ließen genügend Raum, damit die Kinder ihre eigenen Erfahrungen einbringen und Neues lernen konnten.“ Die Chemielehrerin Annett Michler ergänzt: „Ich habe viel Interesse bei den Mädchen und Jungen gespürt. Die Experimente kamen sehr gut an.“

Das bestätigten auch die Schüler. Lennard aus der Grundschule am Forst in Kamenz war sehr traurig, dass er noch drei Jahre warten muss, bevor er das Schulfach Chemie belegen kann. Alexander aus der Grundschule Olbersdorf äußerte sich sehr zuversichtlich, dass er ab Klasse 5 in die Vertiefungsklasse aufgenommen wird. „Mathe finde ich klasse, die Chemieexperimente heute waren sehr cool“, sagte der zehnjährige Schüler.

Uwe Kopte zeigte sich optimistisch, dass es auch ab dem nächsten Schuljahr eine Vertiefungsklasse geben wird. „Es gibt in jeder Grundschule Schüler, denen die Ausbildung an unserem Gymnasium vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet“, ist er überzeugt. Allerdings müsse dafür häufig Überzeugungsarbeit geleistet werden, weil viele Eltern begabter Mädchen und Jungen diesen besonderen Bildungsweg für ihr Kind nicht als Chance, sondern als zu große Belastung empfinden.

Zum Auftakt der Pfiffikus-Akademie wurden die besten Schüler eines Mathe-Testes geehrt. Dabei lösten Viertklässler Aufgaben der Klassenstufe 5. Zu den Ausgezeichneten gehören Samuel Huth aus der Grundschule Ruppersdorf, Benedikt Hensel aus Bautzen und Augustinus Holfeld aus Schirgiswalde.

Für den 2. Februar 2017 lädt das Geschwister-Scholl-Gymnasium 19 Uhr zum Elterninfo-Abend zur vertieften mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausbildung ein. Am 4. März gibt es 14-17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Vom 4. bis 10. März erfolgt die Anmeldung der Schüler für die Vertiefungs- und Regelklassen.

