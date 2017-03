Grundschüler ehren Konrad Hahnewald Er war nicht nur Namensgeber der Schule. Für die Stadt Hohnstein bedeutete er weitaus mehr.

Gabriele Hahn, die Enkelin von Konrad Hahnewald übergibt den Hohnsteiner Grundschülern ein Porträt von ihm. Anlass war der 55. Todestag am 5. März. © Kristin Richter

Das Bild von Konrad Hahnewald im Hausflur begleitet die Hohnsteiner Grundschüler täglich. Doch ihn gemeinsam mit seiner Enkelin Gabriele Hahn an seinem 55. Todestag zu ehren, das ist schon etwas Besonderes. Auch im Auftrag ihres kranken Bruders Michael Hahnewald hatte sie der Schule ein neues Bildnis von Konrad Hahnewald übergeben. Zu seinem 55. Todestag am 5. März wurde er am Montag in der Grundschule geehrt.

Und das nicht nur der Tradition wegen, sondern vor allem auch wegen der Verdienste, die er mit seinem Wirken für die Burg und Stadt erreichen konnte. Hahnewald war der erste Leiter der Jugendburg Hohnstein. In dieser Zeit sei es ihm gelungen, viele junge Leute nach Hohnstein zu holen. Als die Nazis an die Macht kamen und auf der Burg ein Konzentrationslager eingerichtet hatten, war er der erste Insasse. Hahnewald hatte sich geweigert, die Hakenkreuzfahne über der Burg zu hissen.

Außerdem war er es auch, der Max Jacob und seine Handpuppenbühne nach Hohnstein auf die Burg holte. Ein Fakt, der heute oft vergessen werde, sagt Gabriele Hahn. Und er habe vor allem nach dem Krieg durch verschiedene Tagungen und Ähnliches viele Gäste aus dem Ausland geholt. So sei Hohnstein bekannt geworden von Amerika bis Indien. Enkelin Gabriele Hahn ist es nun, die das Andenken an ihren Großvater hochhält. So hatte sie unter anderem im vergangenen Jahr an der Grundschule eine Ausstellung mit Bildern und Zeichnungen von Konrad Hahnewald organisiert und so auch eine andere Seite von ihm gezeigt. Sie dankte am Montag der Leitung der Hohnsteiner Grundschule, dass sie seit nunmehr 30 Jahren den Namen des Sozialdemokraten behalten habe.

